SpaceX перенесла запуск Falcon 9 Block 5

Компания Илона Маска Space X отменила запланированный в четверг старт нового ракетоносителя Falcon 9 Block 5 и перенесла его на пятницу, 11 мая.

Об этом сообщили в Центре управления полетами.

"Мы только что получили окончательное подтверждение, что остаемся на (стартовом – ред.) площадке", - отметили в Центре буквально за минуту до начала окончательного отсчета для запуска ракеты.

При этом было сообщено, что сам ракетоноситель и спутник находятся в исправном состоянии.

Миссия Bangabandhu Satellite-1 является первой, где применяется Falcon 9 Block 5, кардинально усовершенствованный двигатель для ракетоносителей Falcon 9 компании Space X. Предполагается, что этот блок будет использоваться с кораблем

Crew Dragon, который будет пилотироваться асторонавтами. Перед запуском человека ракетоноситель должен быть испытан по меньшей мере в семи полетах.

Одной из особенностей этого блока является то, что он предназначен для использования в 10 и более пусках, без особой надобности ремонта или сложного обслуживания. Как подчеркнули в SpaceX, компания "продолжает стремиться к многократной доступности и очень высокой надежности".

Нынешний рейс Falcon 9 Block 5 стартует с Космодрома имени Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида. Он должен вывести на орбиту спутник связи Bangabandhu-1, который является первым заказом правительства