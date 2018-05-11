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Ученые доказывают, что жизни после смерти не существует

Жизнь после смерти
09:27 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости науки: Сенсационное открытие пренадлежит исследователям из США.

Американские ученые из Калифорнийского технологического института опровергли существование жизни после смерти, ccылаясь на фундаментальные физические законы.

Хотя еще недавно их коллеги из Германии утверждали об существовании загробной жизни.

По мнению профессора физики и космологии Шона Кэрролла, существование загробной жизни могли бы подтвердить квантовые испытания, в ходе которых "определенно были бы выявлены некие частицы духа".

Однако на сегодняшний день подобные испытания не выявили элементов вида "частицы духа", значит жизни после смерти не существует.

Профессор уверен, жизнь после смерти могла бы существовать, если бы сознание было отделено от физического тела. Но человеческий разум состоит из атомов, не способных хранить данные из мозга после смерти.

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Новости науки, Жизнь, Жизнь после смерти, Смерть, Существование, Ученые.
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1 Комментарий
  • Алла Карбышева 11.05.2018 09:46

    Есть ли жизнь после смерти , нет ли - это науке неизвестно... ( помните , из одного фильма известного) , а вообще-то каждый об этом узнает , только в свое время...

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