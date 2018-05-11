Блуждающая звезда столкнется с Солнечной системой раньше, чем предполагалось

Прежде считалось, что карликовая звезда Gliese 710 столкнется с Солнечной системой через 1,36 миллиона лет. Новые исследования показали, что это произойдет несколько раньше — через 1,29 миллиона лет.

Gliese 710 классифицируется как блуждающая звезда, то есть путешествующая по Галактике, не скованная никакими гравитационными цепями, которые обычно удерживают звезды на своих местах. Обладая скоростью 51,499 километра в час, она недостаточно прыткая, чтобы считаться звездой-беглецом, но все равно довольно быстрая.

О том, что Gliese 710 держит курс на сближение с Солнечной системой, было известно как минимум с 1996 года, но сроки этого столкновения обозначили только в 2016-м. Согласно первому выпуску данных миссии Gaia, астрономы Филипп Берский и Петр Дыбчинский подсчитали, что Gliese 710 — на тот момент находящаяся примерно в 63,8 светового года (или в 19,6 парсека) от нас — должна прибыть примерно через 1,35 миллиона лет.

Сегодня астрономы Рауль де ла Фуенте Маркос и Карлос де ла Фуенте Маркос из Университета Мадрида сверили эти подсчеты со вторым, более точным выпуском данных Gaia, опубликованном ранее в этом году, и подтвердили направление звезды. Однако новые сведения дали понять, что время прибытия определяется на несколько десятков тысяч лет раньше и звезда пройдет гораздо ближе к нашей системе, чем ожидали до этого.

"Наши результаты подтверждают — в пределах ошибок — исследования Берского и Дыбчинского (2016 год), но предполагают более тесное в смысле времени и расстояния приближение Gliese 710 к Солнечной системе", — написали исследователи в новом докладе.

Важно заметить, что он не был опубликован до получения экспертной оценки. Однако, учитывая даже эту оговорку, факт того, что новый анализ подтверждает предыдущие исследования, — любопытный виток в этой истории.

Берский и Дыбчинский обнаружили, что Gliese 710 войдет в Облако Оорта и пройдет в 13 365 астрономических единицах от Солнца (одна астрономическая единица равна расстоянию между Землей и Солнцем). Согласно новому исследованию, она пройдет всего в 4 303 а.е. На самом деле это не так уж и близко: более 100 расстояний от Земли до Плутона, вращающегося вокруг Солнца на расстоянии 39,5 а.е. Но это все равно может навредить Солнечной системе.

В случае присутствия на тот момент на Земле человечества, ему не придется беспокоиться о каких-либо проблемах на земной орбите. Если Gliese 710 размером в 60% солнечной массы и сможет на что-то повлиять, то только на внешнюю Солнечную систему. Тем не менее она вполне может повести себя как хрестоматийная лиса среди куриц Облака Оорта. Облако Оорта — теоретическая сфера ледяных планетезималей, предположительно, окружающая Солнечную систему на расстоянии от 200 тысяч до 50 тысяч а.е. Если Gliese 710 войдет в эту сферу, она может запустить планетезимали в нашу систему, что, в свою очередь, приведет к кометному дождю.

Но Солнечная система и прежде переживала близкие контакты с другими звездами: например, с Gliese 208, которая прошла на расстоянии пяти световых лет 500 тысяч лет назад, и со звездой Шольца, прошедшей через Облако Оорта 70 тысяч лет назад. Именно во время сближения с последней человечество практически вымерло. Было это совпадением или нет — навсегда останется загадкой.