Новости науки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 22.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко: Количество госслужащих с 2015 сократилось на 20%
Порошенко: Количество госслужащих с 2015 сократилось на 20%
Новости: В Британии рассказали, что сделают с гражданами ЕС после Brexit
В Британии рассказали, что сделают с гражданами ЕС после Brexit
Новости: ЧМ-2018. Результаты матчей 21 июня
ЧМ-2018. Результаты матчей 21 июня
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 23-24 июня
Афиша интересных событий в Украине на 23-24 июня
X

Очередное поражение человечества: ИИ превзошел человека в дебатах

В качестве противника системы Project Debater выступала Ноа Овадия
00:58 Сегодня Телеграф
www.dailytechinfo.org
Фото: Скриншот

Новости науки: Система искусственного интеллекта компании IBM выиграла дебаты у самого искушенного в этом деле человека

Череда побед систем искусственного интеллекта над людьми, которая началась в 1997 году победой системы IBM Deep Blue над Гарри Каспаровым, чемпионом мира по шахматам, пополнилась еще одним пунктом. Этим пунктом стало состязание на первенство в искусстве ведения дебатов, в качестве оппонента системы Project Debater выступал один из самых искушенных в этом деле людей на свете, а в качестве жюри выступали сами зрители, которые и отдали пальму первенства искусственному интеллекту.

Отметим, что система искусственного интеллекта, способная вести споры и дебаты на определенную тему, появилась в 2014 году, ее основой была универсальная система IBM Watson. Новая система Project Debater представляет отдельную разработку, ее основной задачей является "просеивание" информации, полученной из доверенных источников и отделение капель реально значимой информации из "моря" не очень достоверной информации, заполняющей сейчас просторы Интернета.

"В конечном счете, система Project Debater поможет людям строить свои рассуждения, опираясь на аргументы и факты, основанные на реальных данных. Это позволит избежать двусмысленности и влияния эмоционального состояния человека на его суждения" - пишут исследователи, - "И соревнование, которое проходило 17 июня в Сан-Франциско, стало наглядной демонстрацией возможностей нашей системы".

Согласно имеющейся информации, система Project Debater выступала во время соревнования, не имея активного подключения к Интернету. Искусственный интеллект мог только использовать сохраненные в его базе миллионы документов и материала различной тематики, большая часть которых приходилась на газеты и журналы. Более того, до начала дебатов у системы полностью отсутствовали данные об их тематике, но был известен список, состоящий из 100 возможных тем.

В качестве противника системы Project Debater выступала Ноа Овадия (Noa Ovadia), израильская чемпионка по дебатам 2016 года, которая сотрудничает с компанией IBM. Каждый из оппонентов сделал свое 4-минутное заявление, сопровождаемое 4-минутным опровержением заявления соперника и 2-минутным заключением. Результаты голосования, проведенные среди зрителей, показали, что выступление системы искусственного интеллекта было более информативным, нежели выступление человека.

Отметим, что система Project Debater еще очень далека от совершенства, ей, в некоторых случаях, свойственно повторяться, пусть и разными словами, и она иногда используется весьма специфические термины и выражения, понятные лишь специалистам в соответствующей области. Но основным преимуществом системы искусственного интеллекта является ее способность буквально "взорвать" огромный массив информации и предоставить убедительные аргументы, основанные на реальных фактах.

Дальнейшее развитие данного проекта может привести к появлению системы, способной совершенно беспристрастно оценить заявления людей или целых компаний и выискать в них двусмысленность, несоответствия с действительностью и т.п. И с другой стороны, эта же система может быть использована с совершенно обратной целью - для составления таких заявлений, основой которых будет исключительно достоверная информация и неопровержимые факты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, IBM, Project Debater, Дебаты, ИИ, Ноа Овадия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Астрономы собираются использовать нейтронную звезду для обнаружения "пятой силы" Ученые придумали, как решить проблему кислорода на Марсе Астрономы обнаружили черную дыру промежуточной массы в Млечном Пути

Последние новости

Райские недорогие места для отдыха и жизни (Фото) Свежие прикольные фотомемы, которые заражают своим позитивом Вещи перед сном, которые способствуют бессоннице
Сегодня читают
01 "Усика в России считают своим": Гассиев - о финале WBSS в Москве
02 ЧМ-2018. Результаты матчей 21 июня
03 Аргентина 0:3 Хорватия: события матча
04 Полезные советы, как не состариться раньше времени
05 Легендарный итальянец прибыл у Киев для подписания контракта с клубом УПЛ
Новости сегодня
03:51 Концепты автомобилей, явно опередившие своё время (Фото)
03:11 Научные факты о животных, которые мало кому известны
02:34 Исследователи: Отключение от Интернета может вредить здоровью
02:14 Что в голове, то и на голове: Художница делает скульптуры из своих волос (Фото)
01:38 Инженеры Festo показали плавающего робота необычной конструкции (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Трамп планирует встретиться с Путиным в июле
Трамп планирует встретиться с Путиным в июле
Новости: Князев и Аллеров приняли участие в Саммите ООН
Князев и Аллеров приняли участие в Саммите ООН
Новости: В ООН недовольны легализацией марихуаны в Канаде
В ООН недовольны легализацией марихуаны в Канаде
Новости: Очередное поражение человечества: ИИ превзошел человека в дебатах
Очередное поражение человечества: ИИ превзошел человека в дебатах
Добавить комментарий
0