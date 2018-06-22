Очередное поражение человечества: ИИ превзошел человека в дебатах

Череда побед систем искусственного интеллекта над людьми, которая началась в 1997 году победой системы IBM Deep Blue над Гарри Каспаровым, чемпионом мира по шахматам, пополнилась еще одним пунктом. Этим пунктом стало состязание на первенство в искусстве ведения дебатов, в качестве оппонента системы Project Debater выступал один из самых искушенных в этом деле людей на свете, а в качестве жюри выступали сами зрители, которые и отдали пальму первенства искусственному интеллекту.

Отметим, что система искусственного интеллекта, способная вести споры и дебаты на определенную тему, появилась в 2014 году, ее основой была универсальная система IBM Watson. Новая система Project Debater представляет отдельную разработку, ее основной задачей является "просеивание" информации, полученной из доверенных источников и отделение капель реально значимой информации из "моря" не очень достоверной информации, заполняющей сейчас просторы Интернета.

"В конечном счете, система Project Debater поможет людям строить свои рассуждения, опираясь на аргументы и факты, основанные на реальных данных. Это позволит избежать двусмысленности и влияния эмоционального состояния человека на его суждения" - пишут исследователи, - "И соревнование, которое проходило 17 июня в Сан-Франциско, стало наглядной демонстрацией возможностей нашей системы".

Согласно имеющейся информации, система Project Debater выступала во время соревнования, не имея активного подключения к Интернету. Искусственный интеллект мог только использовать сохраненные в его базе миллионы документов и материала различной тематики, большая часть которых приходилась на газеты и журналы. Более того, до начала дебатов у системы полностью отсутствовали данные об их тематике, но был известен список, состоящий из 100 возможных тем.

В качестве противника системы Project Debater выступала Ноа Овадия (Noa Ovadia), израильская чемпионка по дебатам 2016 года, которая сотрудничает с компанией IBM. Каждый из оппонентов сделал свое 4-минутное заявление, сопровождаемое 4-минутным опровержением заявления соперника и 2-минутным заключением. Результаты голосования, проведенные среди зрителей, показали, что выступление системы искусственного интеллекта было более информативным, нежели выступление человека.

Отметим, что система Project Debater еще очень далека от совершенства, ей, в некоторых случаях, свойственно повторяться, пусть и разными словами, и она иногда используется весьма специфические термины и выражения, понятные лишь специалистам в соответствующей области. Но основным преимуществом системы искусственного интеллекта является ее способность буквально "взорвать" огромный массив информации и предоставить убедительные аргументы, основанные на реальных фактах.

Дальнейшее развитие данного проекта может привести к появлению системы, способной совершенно беспристрастно оценить заявления людей или целых компаний и выискать в них двусмысленность, несоответствия с действительностью и т.п. И с другой стороны, эта же система может быть использована с совершенно обратной целью - для составления таких заявлений, основой которых будет исключительно достоверная информация и неопровержимые факты.