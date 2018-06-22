Вот вам 15 увлекательнейших и неожиданных фактов о животных, ни в чём себе не отказывайте.

Есть люди, которые постоянно пытаются внушить нам мысль о том, что абсолютно всё на этой планете изучено вдоль и поперёк. Но если вы заболеете каким-то редким недугом, или спросите их о проценте изученности мирового океана или человеческого мозга, то вся их напыщенность мгновенно куда-то улетучивается, и они начинают всё сваливать друг на друга. И это всё при том, что они думают, что знают гораздо больше нашего, а раз они знают так мало, то мы тогда вообще ничего не знаем. Вот вам 15 увлекательнейших и неожиданных фактов о животных. Ни в чём себе не отказывайте.