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Обнаружена связь между размерами клеток печени и продолжительностью жизни животных

Коровы
09:45 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото из открытых источников

Новости науки: Чем мельче клетки печени, тем больше срок жизни.

Ученые заявили о том, что у млекопитающих наблюдается обратная корреляция между размерами клеток печени и продолжительностью жизни.

Исследователи заметили, что чем меньше и многочисленнее клетки печени, тем больше продолжительность животного.

В ходе исследования ученые собрали в общей сложности данные 23 видов — от коров и носорогов до летучих мышей. Оказалось, что у взрослых особей клетки печени (гепатоциты) могут быть самых разных размеров.

Объемы гепатоцитов варьировались от 4288 куб. мкм (у карликовой многозубки) до 457 куб. мкм (у носорогов); для человека они составили около 1031 куб. мкм. Авторы заметили, что для животных близких размеров соблюдается правило: чем мельче и многочисленнее клетки их печени — тем дольше срок жизни.

Ученые полагают, что большие размеры гепатоцитов связаны с ускоренным половым созреванием. У людей это занимает около 15 лет, у большинства других животных — намного меньше. В свою очередь, позднее созревание требует долгой жизни для воспроизводства.

Период полового созревания у млекопитающих связан с активной выработкой mTOR, белка-мишени рапамицина. Он играет большую роль в контроле клеточного роста, и его усиленный синтез приводит к увеличению размеров клеток. Так что у животных с быстрым созреванием и кратким сроком жизни гепатоциты вырастают раньше — и наоборот. Те млекопитающие, что живут дольше, не испытывают такого раннего и мощного воздействия белка mTOR, на что и указывают их мелкие клетки печени.

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Все по теме:

Новости науки, Животные, Клетки, Печень, Продолжительность жизни, Размер клеток, Связь.
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