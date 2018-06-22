Ученые NASA планируют отправить субмарину на спутник планеты Титан

Титан — самый большой спутник Сатурна и второй по величине в нашей системе. Но примечателен он не своими размерами. Сейчас это единственное место в Солнечной системе, для которого ученые доказали стабильное наличие жидкости на поверхности.

Кроме того, Титан — единственный спутник планеты, у которого плотная атмосфера. Давление у поверхности приблизительно в полтора раза превышает давление земной атмосферы. Температура у поверхности может достигать минус 180 °C.

Все это делает условия спутника отчасти похожими на условия ранней Земли, предоставляя гипотетическую возможность существования примитивных форм жизни. Именно для их поиска NASA хочет направить на спутник Сатурна субмарину.