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Новости: Археологи нашли самые старые в Китае костяные орудия
Археологи нашли самые старые в Китае костяные орудия
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Археологи нашли самые старые в Китае костяные орудия

Костяные орудия
00:04 Сегодня Телеграф
old.archeo-news.ru
Фото: old.archeo-news.ru

Новости науки: Международная команда исследователей заявила, что обнаружила костяные мягкие молотки, являющиеся самыми старыми костяными орудиями, найденными в Китае.

Костяные орудия, шесть из которых сделаны из сломанных длинных конечностей травоядных животных и одно -- из оленьего рога, были обнаружены во время раскопок в городе Сюйчан центральнокитайской провинции Хэнань.

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До этой находки ученых самыми старыми считались костяные орудия, найденные в провинции Гуйчжоу, возраст которых составлял 35 тыс. лет.

Исследователь Хэнаньского провинциального института культурного наследия и археологии Ли Чжаньян сказал, что костяные мягкие молотки в основном использовались для создания и видоизменения каменных орудий.

Китайских археологов долго волновали такие вопросы как, когда древние китайцы начали использовать кость и присутствовали ли в Китае каменные орудия, сделанные ранними людьми.

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По словам Ли Чжаньяна, находки доказали, что революция и развитие каменных орудий в Китае начались, по меньшей мере, 115 тыс. лет назад, и мозг китайских гоминидов, живших в то время, был сравнительно развит.

Результаты раскопок были опубликованы в научном журнале PLOS расONE.

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Все по теме:

Новости науки, Археология, Древнее оружие, Китай, Наука, Раскопки.
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