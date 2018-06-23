Археологи нашли самые старые в Китае костяные орудия

Костяные орудия, шесть из которых сделаны из сломанных длинных конечностей травоядных животных и одно -- из оленьего рога, были обнаружены во время раскопок в городе Сюйчан центральнокитайской провинции Хэнань.

До этой находки ученых самыми старыми считались костяные орудия, найденные в провинции Гуйчжоу, возраст которых составлял 35 тыс. лет.

Исследователь Хэнаньского провинциального института культурного наследия и археологии Ли Чжаньян сказал, что костяные мягкие молотки в основном использовались для создания и видоизменения каменных орудий.

Китайских археологов долго волновали такие вопросы как, когда древние китайцы начали использовать кость и присутствовали ли в Китае каменные орудия, сделанные ранними людьми.

По словам Ли Чжаньяна, находки доказали, что революция и развитие каменных орудий в Китае начались, по меньшей мере, 115 тыс. лет назад, и мозг китайских гоминидов, живших в то время, был сравнительно развит.

Результаты раскопок были опубликованы в научном журнале PLOS расONE.