Новости науки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 23.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Денисова просит МККК срочно посетить Балуха и оказать ему медпомощь
Денисова просит МККК срочно посетить Балуха и оказать ему медпомощь
Новости: Политзаключенный в Крыму Балух написал письмо Президенту Порошенко
Политзаключенный в Крыму Балух написал письмо Президенту Порошенко
Новости: ЧМ-2018. Результаты матчей 23 июня
ЧМ-2018. Результаты матчей 23 июня
Новости: Компания Blue Origi начнет продавать билеты для космических путешествий
Компания Blue Origi начнет продавать билеты для космических путешествий
X

Компания Blue Origi начнет продавать билеты для космических путешествий

В 2019 стартуют продажи билетов для космических путешественников
22:12 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: из открытых источников

Новости науки: Продажи билетов для космических туристов стартуют уже с 2019 года.

Частная космическая компания Blue Origin заявила о том, что планирует начать продавать первые билеты для космических туристов уже в 2019 году. Как подчеркивает N+1, несмотря на это заявление, первыми пассажирами во время космических испытаний станут сотрудники компании, а уже после завершения всех испытаний на борт будут допущены туристы на коммерческой основе.

Точных сроков полетов пока не сообщается, однако Роб Майерсон, старший вице-президент компании, заявил, что в течение 2019 года планируется начать официально продавать билеты. До сих пор неизвестно, сколько будет стоить билет, и когда клиенты Blue Origin полетят в космос.

Ранее Blue Origin провела успешные испытания суборбитального корабля New Shepard.

Тем временем, американская компания Virgin Galactic отчиталась о первом успешном полете своего нового суборбитального космического корабля VSS Unity, созданного для осуществления туристических полетов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Blue Origin, Космическая компания Blue Origin, Космические путешествия, Космический туризм, Космос, Роб Майерсон.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Ученые NASA планируют отправить субмарину на спутник планеты Титан “Цифровые банды”: одна из самых жестоких криминальных субкультур мира В Китае нашли череп неизвестной обезьяны

Последние новости

Аргентинская федерация приняла решение по Сампаоли Завораживает: красота девушек со смешанной национальностью (Фото) СБУ разоблачило возможную продажу химвещества в Россию
Сегодня читают
01 ЧМ-2018. Сербия подаст жалобу в ФИФА на судейство в матче со сборной Швейцарии
02 В Тихом океане ученые заметили необычное явление
03 Суд вынес решение по нардепу Савченко
04 ЧМ-2018. Расписание матчей 23 июня
05 Катя Осадчая поделилась снимком с годовалым сыном
Новости сегодня
23:03 ЧМ-2018. Германия обыграла Швецию
22:45 Госпитализирован отец короля поп-музыки
22:44 Фанаты "Звездных Войн" переодели своих любимцев в персонажей фильма (Фото)
22:43 Невозможно сдержать смех: кулинарные провалы от горе-поваришек
22:39 Украинец хотел вывезти в Россию 7,5 кг марихуаны
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Венгрия и Украина обсудят закон "Об Образовании"
Венгрия и Украина обсудят закон "Об Образовании"
Новости: Филарет надеется на скорое получение автокефалии
Филарет надеется на скорое получение автокефалии
Новости: В Британии требуют нового референдума по Brexit
В Британии требуют нового референдума по Brexit
Новости: В морской звезде скрыт секрет вечной молодости
В морской звезде скрыт секрет вечной молодости
Добавить комментарий
0