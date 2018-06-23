Компания Blue Origi начнет продавать билеты для космических путешествий

Частная космическая компания Blue Origin заявила о том, что планирует начать продавать первые билеты для космических туристов уже в 2019 году. Как подчеркивает N+1, несмотря на это заявление, первыми пассажирами во время космических испытаний станут сотрудники компании, а уже после завершения всех испытаний на борт будут допущены туристы на коммерческой основе.

Точных сроков полетов пока не сообщается, однако Роб Майерсон, старший вице-президент компании, заявил, что в течение 2019 года планируется начать официально продавать билеты. До сих пор неизвестно, сколько будет стоить билет, и когда клиенты Blue Origin полетят в космос.

Ранее Blue Origin провела успешные испытания суборбитального корабля New Shepard.

Тем временем, американская компания Virgin Galactic отчиталась о первом успешном полете своего нового суборбитального космического корабля VSS Unity, созданного для осуществления туристических полетов.