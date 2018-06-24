Ученые раскрыли тайну культового камня бенбен

Специалисты считают, что артефакт появился у египтян после падения метеоритов и сильно повлиял на их культуру и религию. Культовый камень бенбен был найден в Храме феникса. Артефакт был олицетворением птицы, которая у древних египтян считалась символом цикличности времен года и обладала способностями к воссозданию и оживлению.

Некоторые археологи полагают, что раньше он возвышался на колонне. Считается, что камень бенбен изначально изображался более похожим на конус, а затем он стал походить на пирамиду с закругленными краями.

В новой работе ученые выяснили, что камень бенбен является предшественником знаменитых египетских пирамид. Специалисты предполагают, что артефакт имеет внеземное происхождение и появился после падения метеоритов. Он отыграл важную роль в религии и культуре древних египтян.