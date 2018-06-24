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Новости: В песчаной пустыне образовалось озера
В песчаной пустыне образовалось озера
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В песчаной пустыне образовалось озера

Песчаная пустыня
15:33 Сегодня Телеграф
neboley.com.ua
Фото: из открытых источников

Новости науки: Нынешняя ситуация является историческим прецедентом.

Когда тропический циклон Мекуну пронесся над Оманом в мае, он обрушил настоящий ливень на город Салала. А теперь спутниковые снимки показывают, что после циклона в одном из самых засушливых мест на Земле образовались настоящие озера.

Подобных озер в этой пустыне не появлялось как минимум лет двадцать, согласно данным Обсерватории Земли NASA. Обычно пустыня Руб-эль-Хали получает максимум 3 см осадков в год. В этом году там выпало около 28 см осадков.

Это достаточно необычное зрелище, но также оно, естественно, будет крайне выгодно для местного бизнеса. Через 30 дней после дождя на поверхность пробьются ростки летних растений, и этой растительности верблюдам хватит на следующие два года.

На Арабском полуострове бывают тропические циклоны максимум два раза за год, но и то редко, при этом уровень осадков там все равно мал. Нынешняя ситуация является историческим прецедентом, когда циклон не только сопровождался невероятным ливнем, но и шквальным ветром. Такого в Омане и Йемене не видели уже очень давно. А новые снимки со спутников служат весомым напоминанием, что такие мощные бури имеют потенциал для радикального изменения естественных пейзажей.

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Новости науки, В пустыне образовалось озеро, Песчаная пустыня, Руб-эль-Хали.
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