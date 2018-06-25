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Новости: NASA продемонстрировало хаотичные облака на Юпитере
NASA продемонстрировало хаотичные облака на Юпитере
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NASA продемонстрировало хаотичные облака на Юпитере

NASA
02:03 Сегодня Телеграф
vladtime.ru
Фото из открытых источников

Новости науки: Необычное явление запечатлело устройство «Юнона», которому удалось приблизиться к планете.

Ученые из американского космического агентства обнародовали снимки фантасмагорического зрелища в Сети.

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Агентство NASA продемонстрировало хаотичные облака на Юпитере, которые, как выяснилось, выглядят не всегда упорядоченными. Согласно официальным данным, это сближение стало 13 по счету и довольно успешным, так как «Юнона» смогла подойти близко к планете. Расстояние между аппаратом и уникальным космическим явлением не превышало 15,5 километров.

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Ученые объяснили хаотичность расположения облаков на Юпитере струйными течениями и вихрями, вызванными мощным ураганом. По мнению специалистов, темные объекты на фото представляют собой низкие облака, а светлые участки – более высокие облака. В центре снимка находится огромный вихрь, который в результате его восприятия через телескопы с Земли производит впечатление светлого образования, хотя в действительности устройство зафиксировало внутри него мелкие структуры.

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Новости науки, Космос, НАСА, Наука, Новости науки, Юпитер.
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