Ученые из американского космического агентства обнародовали снимки фантасмагорического зрелища в Сети.

Агентство NASA продемонстрировало хаотичные облака на Юпитере, которые, как выяснилось, выглядят не всегда упорядоченными. Согласно официальным данным, это сближение стало 13 по счету и довольно успешным, так как «Юнона» смогла подойти близко к планете. Расстояние между аппаратом и уникальным космическим явлением не превышало 15,5 километров.

Ученые объяснили хаотичность расположения облаков на Юпитере струйными течениями и вихрями, вызванными мощным ураганом. По мнению специалистов, темные объекты на фото представляют собой низкие облака, а светлые участки – более высокие облака. В центре снимка находится огромный вихрь, который в результате его восприятия через телескопы с Земли производит впечатление светлого образования, хотя в действительности устройство зафиксировало внутри него мелкие структуры.