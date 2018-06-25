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На Марсе планируют выращивать виноград

Марс
07:48 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости науки: Грузия решила присоединиться к проекту освоения космоса.

Грузия хочет "колонизировать" Марс виноградом. Именно это растение грузины планируют выращивать на Красной планете.

Проект хотят запустить уже в сентябре этого года. Тогда в Тбилиси начнет функционировать специальная теплица для экспериментов. Здесь будут выращивать, исследовать и развивать специальные сорта лозы, которые смогут расти на Марсе.

"Астронавты NASA на космической станции уже осуществили несколько успешных экспериментов по выращиванию продуктов питания, что является важным шагом на пути к разведению других растительных культур.

Потенциал, который есть у Грузии по работе в таком направлении, в мире является уникальным, поскольку он касается древнейшей культуры культивации лозы", – рассказали на презентации, которая прошла 20 июня в Тбилиси.

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Новости науки, Виноград, Грузия, Космос, Марс, НАСА.
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