На Марсе планируют выращивать виноград

Грузия хочет "колонизировать" Марс виноградом. Именно это растение грузины планируют выращивать на Красной планете.

Проект хотят запустить уже в сентябре этого года. Тогда в Тбилиси начнет функционировать специальная теплица для экспериментов. Здесь будут выращивать, исследовать и развивать специальные сорта лозы, которые смогут расти на Марсе.

"Астронавты NASA на космической станции уже осуществили несколько успешных экспериментов по выращиванию продуктов питания, что является важным шагом на пути к разведению других растительных культур.

Потенциал, который есть у Грузии по работе в таком направлении, в мире является уникальным, поскольку он касается древнейшей культуры культивации лозы", – рассказали на презентации, которая прошла 20 июня в Тбилиси.