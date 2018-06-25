SpaceX заключила первый контракт на запуск Falcon Heavy

Как стало известно, американское Минобороны заказало у компании SpaceX запуск новейшей ракеты Falcon Heavy. Засекреченный спутник ВВС США должны вывести на геопереходную орбиту в сентябре 2020 года. Согласно предварительной информации, пуск произведут со стартового комплекса LC-39 Космического центра Кеннеди. По словам главного операционного директора компании SpaceX Гвинн Шотвелл, ракета-носитель Falcon Heavy уже прошла сертификацию Военно-воздушных сил США и сейчас готова предоставить оптимальную рыночную стоимость.

Стоит отметить, что обычно для сертификации носителей, которые будут использовать в интересах Пентагона, нужно несколько удачных запусков подряд. Между тем условно удачный запуск ракеты в феврале 2018-го стал единственный стартом для ракеты-носителя. Напомним, тогда Falcon Heavy в рамках тестового старта успешно вывела на орбиту личный автомобиль Илона Маска Tesla Roadster.

В качестве боковых ускорителей повторно использовали ранее восстановленные первые ступени от ракет-носителей Falcon 9, запущенных в 2016 году. Боковые ускорители совершили успешную синхронную посадку на наземные платформы. В то же время центральный блок врезался в воду недалеко от плавучей платформы и полностью разрушился.

Если ситуация не изменится, осенью 2018 года Falcon Heavy используют для исполнения ранее заключенного контракта с ВВС США, предполагающего вывод на орбиту двух тяжелых спутников, сведения о которых не разглашаются. В качестве второстепенной нагрузки запустят группу коммерческих малых спутников.

Третьим (и вторым коммерческим) пуском должен стать вывод на орбиту саудовского спутника ArabSat 6A: это планируют осуществить между декабрем этого и январем следующего года. В 2019-2020 годах намерены использовать Falcon Heavy для запуска спутника связи для Южной Америки ViaSat 3 Americas. Наконец, последним из запланированных сейчас стартов станет запуск вышеупомянутого секретного космического аппарата. Таким образом, в ближайшие годы намерены провести четыре запуска Falcon Heavy. Дата еще нескольких планируемых стартов пока не определена.

Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy никогда не создавалась как прямой конкурент Falcon 9 — самой востребованной сейчас ракеты на рынке космических запусков. Любой носитель сверхтяжелого класса нужен для решения узкого круга задач, с которыми не справятся менее грузоподъемные ракеты-носители.