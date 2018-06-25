Новости науки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 25.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Российский омбудсмен Москалькова едет в Украину
Российский омбудсмен Москалькова едет в Украину
Новости: В центре Киева похитили сына дипломата - введен план "Перехват"
В центре Киева похитили сына дипломата - введен план "Перехват"
Новости: Саудовская Аравия обыграла Египет на ЧМ-2018
Саудовская Аравия обыграла Египет на ЧМ-2018
Новости: Полнолуние в июне 2018: когда состоится и что нельзя делать в этот день
Полнолуние в июне 2018: когда состоится и что нельзя делать в этот день
X

Американские ученые завершили исследование, которое длилось 14 лет

Эксперимент
19:09 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: nist.gov

Новости науки: Исследователи из Университета штата Монтана 14 лет наблюдали за тем, как "ходит стрелка часов".

Целью такого нетривиального исследования было установить меняются ли законы физики с течением времени. Для того, чтобы разобраться действительно ли законы по которым работает наша вселенная подвергаются изменениям исследователям понадобилось 12 самых точных в мире атомных часов.

Суть эксперимента заключалась в поиске отклонений в работе приборов. Именно наличие разногласий служила бы доказательством того, что законы физики все же меняются со временем.

Поэтому ученые наблюдали за работой атомных часов на протяжении 14 лет, именно такой долгий срок гарантировал более точные данные после окончания эксперимента. Надежность этих механизмов безусловная. Они не могут поспешить или опоздать ни на долю секунды даже через миллионы лет.

Эксперимент был начат в 1999 году и остановлен в 2014. Окончательные результаты после всех подсчетов и наблюдений ученые опубликовали в июне 2018 года.

Как оказалось, за 14 лет атомы цезия и водорода вели себя абсолютно одинаково не смотря на то, что они находились в разных точках земной орбиты.

Следовательно, законы физики оставались неизменными в течение 14 лет и этот факт позволил с уверенностью заявить ученым о том, что законы физики неизменны с течением времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Атомные часы, Законы физики, Исследование, Ученые, Часы, Эксперемент.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

NASA показало удивительный снимок поверхности Юпитера Ученые раскрыли тайну культового камня бенбен Последние снимки с космического аппарата Розетта перед столкновением с кометой (Видео)

Последние новости

В Харькове мужчина расправился с семейной парой из-за большого долга Volvo планирует создать кроссовер с автопилотом четвертого уровня ЕС ввел санкции против чиновников Венесуэлы
Сегодня читают
01 Уругвай 3:0 Россия: события матча
02 Япония и Сенегал сыграли вничью на ЧМ-2018
03 Специалист рассказал, что делать, если ужалила оса или пчела
04 Ученым удалось воссоздать облик Юлия Цезаря с помощью 3D-моделирования
05 ЧМ-2018: Колумбия в ярком стиле разгромила Польшу (Видео)
Новости сегодня
20:23 В Сети показали архивный детский снимок Кейт Миддлтон
20:10 Азовское море атакуют медузы: видео
19:54 Нападение на лагерь ромов: задержанным объявлено подозрение
19:54 Майка Леброна Джеймса продана за сумасшедшие деньги
19:38 Трамп отреагировал на изгнание пресс-секретаря Белого дома из ресторана
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Эрдоган выиграл президентские выборы
Эрдоган выиграл президентские выборы
Новости: Голодающему политзаключенному Балуху стало плохо
Голодающему политзаключенному Балуху стало плохо
Новости: Выходные в июне 2018: сколько и когда будут отдыхать украинцы
Выходные в июне 2018: сколько будут отдыхать украинцы
Новости: Ученые выяснили, какая музыка нравится человеческим эмбрионам (Видео)
Ученые выяснили, какая музыка нравится человеческим эмбрионам (Видео)
Добавить комментарий
0