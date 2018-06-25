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Полнолуние в июне 2018: когда состоится и что нельзя делать в этот день
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Полнолуние в июне 2018: когда состоится и что нельзя делать в этот день

Полнолуние
19:49 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: из открытых источников

Новости науки: 28 июня растущая Луна завершится полнолунием.

28 июня растущая Луна завершится полнолунием. Период полной Луны, когда небесное тело светит максимально ярко, считается особенным – с древних времен и по сей день ему приписывают почти мистические особенности.

Так, в полнолуние, согласно распространенному мнению, растет количество автомобильных аварий и чрезвычайных ситуаций. В этот период лунного цикла небесное тело оказывает максимально мощное влияние на природу и на организм человека. В результате – растет число аварийных инцидентов, повышается риск обострения проблем со здоровьем и совершения преступлений.

В то же время, многие специалисты утверждают, что в полнолуние естественные процессы обмена веществ резко повышаются, а активность человеческого мозга достигает своего пика. Таким образом, фаза полной луны представляет собой сложный период, в котором люди, с одной стороны, могут добиться прорыва в работе или творчестве, а с другой – пострадать от обострения проблем со здоровьем или несчастного случая.

Что нужно делать в полнолуние

По словам специалистов, полная Луна в полной мере высвобождает творческие силы человека, дает прилив энергии, обостряет эмоциональное восприятие и интуицию. Для активных и креативных людей этот период может стать очень плодотворным – они обретают способность с легкостью решать сложные проблемы и находить нетривиальные решения. Ощущение избытка энергии и прилив энтузиазма, возникающие в этот период, рекомендуется направлять в работу, творчество и учебу.

В то же время, в период полнолуния человек приобретает повышенную проницательность. Обычным явлением в это время являются вещие сны, способные подсказать выход из сложной ситуации или предупредить об опасности. Специалисты рекомендуют серьезнее относиться к снам и голосу интуиции, которые приходят к человеку при полной луне.

Чего нельзя делать в полнолуние

Полная Луна серьезно обостряет эмоциональный фон человека, поэтому в этот период лунного цикла резко повышается вероятность конфликтов и преступлений. Особенно сильно воздействие небесного светила бьет по эмоционально нестабильным людям и людям с психическими отклонениями.

Рекомендуется избегать ссор с близкими и коллегами, сохранять спокойствие и терпение по отношению к своим родственникам и супругам, не отвечать на любые возможные провокации малознакомых людей.

Помимо этого, в зоне риска оказываются люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которым стоит поберечь себя и отказаться от лишних нагрузок. Лучшим решением в этот день будет отдых в спокойной обстановке.

Полнолуние 28 июня – влияние на знаки Зодиака

В период июньского полнолуния 28 июня Луна будет находиться в Козероге, что, по словам астрологов, сулит землянам достаточно сложный период, который будет продолжаться в течение нескольких дней после пика лунного цикла. Благоприятным с точки зрения работы, путешействий и творчества период окажется для Овнов, Тельцов, Дев и Скорпионов. Трудности ожидают Близнецов, Козерогов и Стрельцов.

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Новости науки, 28 июня, влияние на знаки Зодиака, Луна, Полнолуние, Полнолуние в июне 2018, чего нельзя делать, Что нужно делать.
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