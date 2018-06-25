Ученые выяснили, какая музыка нравится человеческим эмбрионам (Видео)

Ученые из института Маркеса в Барселоне провели исследования относительно восприятия эмбрионами различных жанров музыки. Для этого они использовали метод "интравагинальной колонки", чтобы проверить реакцию эмбрионов на музыку: открытие/закрытие рта, высовывания языка и прочее. Всего было прослушано 300 эмбрионов, и почти 90% из них лучше всего реагировали на трек Queen "Bohemian Rhapsody". Второе место заняла песня американской диско-группы Village People "Y. M. C. A". Хорошую реакцию у эмбрионов также вызвали классическая музыка: произведения Амадеуса Моцарта и Иоганна Себастьяна Баха, и народные песни Индии и Африки. Что интересно, мощные голоса в песнях Adele, Shakira и Bee Gees вообще не впечатлили эмбрионов.