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Ученые выяснили, как остановить распространение клеток четырех типов рака

Раковые клетки
21:08 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото: naked-science.ru

Новости науки: Американские исследователи разработали соединение, позволяющее "обездвижить" раковые клетки, не давая им перемещаться в организме пациента.

Американские исследователи разработали соединение, позволяющее "обездвижить" раковые клетки, не давая им перемещаться в организме пациента. Метод оказался эффективным для четырех типов заболеваний: рака молочной железы, простаты, легких, а также колоректального рака. Описание разработки опубликовано в журнале Nature Communications.

Шансы на излечение от многих видов рака стремительно падают, когда пораженные клетки начинают мигрировать из первичного очага болезни в другие области тела. В результате возникают метастазы - вторичные очаги заболевания. Чаще всего они формируются в лимфатических узлах, печени и легких. По словам ученых, новый метод позволит остановить движение клеток, не выпуская их за пределы изначального очага заболевания. Это повысит вероятность излечения с помощью уже существующих методов.

Новое соединение KBU2046 - производное изофлавона генистеина, который содержится в сое, садовых бобах и кофе. Ранее с помощью генистеина удавалось остановить формирование метастазов у мышей с опухолями предстательной железы. Несмотря на это, использовать сам генистеин в терапии рака у людей невозможно: вещество влияет на многие процессы в организме, поэтому может вызвать опасные побочные эффекты.

Исследователи синтезировали несколько структурных модификаций генистеина и протестировали, как эти вещества взаимодействуют с клетками опухолей. KBU2046 "обездвиживает" раковые клетки, блокируя фосфорилирование белка HSP90β, который относится к классу белков теплового шока: их экспрессия усиливается при повышении температуры или в иных стрессовых условиях. KBU2046 признали самым эффективным из исследованных соединений - оно вызывало минимум побочных эффектов и не связывалось с рецепторами эстрогена (это могло бы спровоцировать нежелательные реакции при раке молочной железы). В исследованиях in vitro вещество помешало перемещению клеток четырех распространенных типов рака.

Методику уже испытали на мышах с несколькими типами опухолей. KBU2046 успешно блокировало появление метастазов, замедляло разрушение костной ткани и увеличивало срок жизни животных. Испытания с участием людей еще не проводились. По словам создателей технологии, такое исследование займет не менее двух лет.

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Новости науки, Новый метод, Онкология, Рак, Раковые клетки, соединение KBU2046, Ученые, Химия.
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