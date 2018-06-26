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Ученые обнаружили у цианобактерий способность к "питанию" инфракрасным светом

Ученые обнаружили принципиально новый вид фотосинтеза.
01:56 Сегодня Телеграф
www.dailytechinfo.org
Фото: dailytechinfo.org

Новости науки: Ученые обнаружили принципиально новый вид фотосинтеза.

Исследователи из Имперского колледжа в Лондоне описали открытый ими новый вид процесса фотосинтеза, что, по их мнению, может изменить наше понимание некоторых процессов, происходящих в окружающей нас природе. Пока еще не очень ясно, можно ли будет использовать эти новые знания в области экологически чистой альтернативной энергетики, но их точно можно будет использовать для разработки специально спроектированных зерновых культур, которые будут более эффективны, нежели существующие.

В новом процессе фотосинтеза используется не видимый, а почти инфракрасный свет (near-infrared, NIR). В обычном фотосинтезе, который используют все растения, принимает участие зеленый пигмент chlorophyll-a, который имеет максимальный коэффициент поглощения в красной области видимого спектра.

Во время работы британские исследователи выяснили, что некоторые типы цианобактерий вместо хлорофилла-а используют хлорофилл-f (chlorophyll-f), который эффективно поглощает почти инфракрасный свет. Это, в свою очередь, позволяет цианобактериям жить и процветать в местах, куда не проникает обычный свет, но доходит тепловое (инфракрасное) излучение.

Отметим, что ученым уже достаточно давно известен хлорофилл-f, но последние исследования помогли связать этот пигмент с новым типом фотосинтеза. Помимо того, наличие нового типа фотосинтеза, который находится "за красным пределом", имеет огромное значение для области астробиологии, биологии, изучающей жизнь внеземного происхождения. Ученые-астробиологи используют термин "красный предел" в качестве описания минимального количества энергии, которую должны получать растения для процесса фотосинтеза.

"Данное открытие является тем, что может в корне изменить материал, находящийся в учебниках по биологии и астробиологии" - рассказывает профессор Билл Рутэрфорд (Bill Rutherford), - "Помимо этого, можно будет попробовать "привить" возможность нового фотосинтеза обычным растениям, которые получать возможность "питаться светом" даже в ночное время".

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Все по теме:

Новости науки, Биология, ГМО, Фотосинтез, Хлорофилл-F, Цианобактерии.
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