Новости науки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 26.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: СМИ: США скоро представят КНДР график денуклеаризации
СМИ: США скоро представят КНДР график денуклеаризации
Новости: Генсек ООН в Москве поднял вопрос украинских политзаключенных
Генсек ООН в Москве поднял вопрос украинских политзаключенных
Новости: ЧМ-2018. Результаты матчей 25 июня
ЧМ-2018. Результаты матчей 25 июня
Новости: Полнолуние в июне 2018: когда состоится и что нельзя делать в этот день
Полнолуние в июне 2018: когда состоится и что нельзя делать в этот день
X

Песчаная буря на Марсе охватила почти всю планету

Смотрите фото (3)
Марс
04:55 Сегодня Телеграф
www.dailytechinfo.org
Фото: из открытых источников

Новости науки: Песчаная буря, остановившая марсоход Opportunity, охватила почти всю Красную Планету.

За прошедшие две недели огромная песчаная буря, которая разыгралась на Марсе и из-за которой специалисты НАСА поместили марсоход Opportunity в спящий режим, увеличилась настолько, что она охватывает сейчас практически весь Марс по окружности, обволакивая планету "шубой", очень слабо пропускающей лучи солнечного света. Отметим, что марсоход Curiosity, питающийся от встроенного ядерного термоэлектрического генератора, так же испытывает на себе последствия этой бури, но он остается способным наблюдать за окружающей средой и передавать на Землю данные, касающиеся этого масштабного явления.

За последние несколько дней количество пыли, осевшей на поверхность корпуса марсохода Curiosity, увеличилось практически в два раза. Можно предположить, что и в случае марсохода Opportunity, находящегося на расстоянии 8200 километров от Curiosity, дела обстоят не намного лучше, а то и хуже, что является причиной для беспокойства специалистов миссии.

Плотность песчаного "тумана" в кратере Гейла, где находится марсоход Curiosity, составляет 8.0 единиц (тау), а место, где сейчас находится Opportunity еще более "темное", плотность тумана там составляет 11 тау. Несмотря на то, что снижение уровня освещения требует более длительных выдержек при съемке, марсоходу Curiosity удалось сделать серию снимков, хоть это и ставит под угрозу оптическую систему его камер.

К счастью для нас с вами, такие песчаные шторма, окружающие всю планету, не могут образоваться на Земле из-за толстой и плотной атмосферы нашей планеты, большой силе тяжести, достаточно большому количеству водной поверхности и поверхности, покрытой растительным покровом. Однако на Марсе, где подавляющее большинство этих сдерживающих факторов отсутствует как класс, песчаные бури представляют собой достаточно частое явления, особенно во время весны и лета в южном полушарии, когда Марс находится максимально близко к Солнцу. Замороженный в полярных областях углекислый газ испаряется, что приводит к утолщению атмосферы планеты и увеличению давления на поверхности. Это, плюс некоторые другие факторы, поднимают в воздух облака пыли, высота которых может иногда достигать 60 километров.

Обычные песчаные бури на Марсе длятся в среднем несколько недель, а некоторые бури могут бушевать и по нескольку лет. Основные факторы, которые обеспечивают длительное существование этих явлений, еще не до конца известны нашим ученым. Отметим, что нынешняя песчаная буря пока еще не является самой сильной, самой сильной является буря 2007 года, которую ученые продолжают изучать и по сегодняшний день. В этом свете данные, которые сейчас собирает марсоход Curiosity, дополняют уже имеющийся массив информации и, благодаря им ученые смогут найти ответы на некоторые из своих вопросов.

И в заключение отметим, что Марс является не единственной планетой в Солнечной системе, которую периодически "штормит". В 2013 году астрономы обнаружили гигантский, освещаемый молниями, шторм на Сатурне, который охватил непрерывным кольцом всю эту газовую гигантскую планету. Длина этого шторма составляла 300 тысяч километров, что очень много по сравнению с нынешним марсианским штормом, длина которого составляет порядка 21 тысячи километров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Opportunity, Буря, Марс, НАСА.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Ученым удалось обнаружить недостающую часть обычной материи во Вселенной NASA продемонстрировало хаотичные облака на Юпитере В песчаной пустыне образовалось озера

Последние новости

Калифорния в огне: Из-за лесных пожаров эвакуировано более 3000 человек (Видео) Нападение на лагерь ромов: Во львовских школах пройдут родительские собрания Загадочность в снимках заброшенных парков аттракционов (Фото)
Сегодня читают
01 ЧМ-2018. Результаты матчей 25 июня
02 В Госдуму РФ внесли законопроект о миграционной амнистии для граждан Украины
03 Иран 1:1 Португалия: события матча
04 Азовское море атакуют медузы: видео
05 Трамп отреагировал на изгнание пресс-секретаря Белого дома из ресторана
Новости сегодня
05:57 Начни утро с улыбки: веселые анекдоты 26 июня
05:44 В Украине насчитывается более 1,5 млн переселенцев с Донбасса и Крыма
05:26 "Космическая катапульта" SpinLaunch получила финансирование от Google и Airbus
05:12 Библиотеки мира, которые радуют глаз и вызывают восторг (Фото)
05:10 Apple работает над обновлением AirPods
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Агенство S&P повысило кредитный рейтинг Греции
Агенство S&P повысило кредитный рейтинг Греции
Новости: Суд признал выборы мэра Кишинева несостоявшимися
Суд признал выборы мэра Кишинева несостоявшимися
Новости: Выходные в июне 2018: сколько и когда будут отдыхать украинцы
Выходные в июне 2018: сколько будут отдыхать украинцы
Новости: Необходимые продукты для женского организма
Необходимые продукты для женского организма
Добавить комментарий
0