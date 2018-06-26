Песчаная буря на Марсе охватила почти всю планету

За прошедшие две недели огромная песчаная буря, которая разыгралась на Марсе и из-за которой специалисты НАСА поместили марсоход Opportunity в спящий режим, увеличилась настолько, что она охватывает сейчас практически весь Марс по окружности, обволакивая планету "шубой", очень слабо пропускающей лучи солнечного света. Отметим, что марсоход Curiosity, питающийся от встроенного ядерного термоэлектрического генератора, так же испытывает на себе последствия этой бури, но он остается способным наблюдать за окружающей средой и передавать на Землю данные, касающиеся этого масштабного явления.

За последние несколько дней количество пыли, осевшей на поверхность корпуса марсохода Curiosity, увеличилось практически в два раза. Можно предположить, что и в случае марсохода Opportunity, находящегося на расстоянии 8200 километров от Curiosity, дела обстоят не намного лучше, а то и хуже, что является причиной для беспокойства специалистов миссии.

Плотность песчаного "тумана" в кратере Гейла, где находится марсоход Curiosity, составляет 8.0 единиц (тау), а место, где сейчас находится Opportunity еще более "темное", плотность тумана там составляет 11 тау. Несмотря на то, что снижение уровня освещения требует более длительных выдержек при съемке, марсоходу Curiosity удалось сделать серию снимков, хоть это и ставит под угрозу оптическую систему его камер.

К счастью для нас с вами, такие песчаные шторма, окружающие всю планету, не могут образоваться на Земле из-за толстой и плотной атмосферы нашей планеты, большой силе тяжести, достаточно большому количеству водной поверхности и поверхности, покрытой растительным покровом. Однако на Марсе, где подавляющее большинство этих сдерживающих факторов отсутствует как класс, песчаные бури представляют собой достаточно частое явления, особенно во время весны и лета в южном полушарии, когда Марс находится максимально близко к Солнцу. Замороженный в полярных областях углекислый газ испаряется, что приводит к утолщению атмосферы планеты и увеличению давления на поверхности. Это, плюс некоторые другие факторы, поднимают в воздух облака пыли, высота которых может иногда достигать 60 километров.

Обычные песчаные бури на Марсе длятся в среднем несколько недель, а некоторые бури могут бушевать и по нескольку лет. Основные факторы, которые обеспечивают длительное существование этих явлений, еще не до конца известны нашим ученым. Отметим, что нынешняя песчаная буря пока еще не является самой сильной, самой сильной является буря 2007 года, которую ученые продолжают изучать и по сегодняшний день. В этом свете данные, которые сейчас собирает марсоход Curiosity, дополняют уже имеющийся массив информации и, благодаря им ученые смогут найти ответы на некоторые из своих вопросов.

И в заключение отметим, что Марс является не единственной планетой в Солнечной системе, которую периодически "штормит". В 2013 году астрономы обнаружили гигантский, освещаемый молниями, шторм на Сатурне, который охватил непрерывным кольцом всю эту газовую гигантскую планету. Длина этого шторма составляла 300 тысяч километров, что очень много по сравнению с нынешним марсианским штормом, длина которого составляет порядка 21 тысячи километров.