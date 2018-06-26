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Ученые разработали быстрый, точный и доступный метод синтеза ДНК

ДНК
06:47 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости науки: В США разработали быстрый метод синтеза ДНК.

Ученые из Института биоэнергетики в Беркли (США) разработали быстрый, точный и доступный метод синтеза ДНК, что значительно ускорит темпы медицинских и биохимических открытий.

Традиционный метод создания ДНК за последние четыре десятилетия не изменился, и предусматривает присоединение четырех типов строительных блоков, сообщает Еспресо.

"Но такая цепь ограничена только 200 химическими основами. Для создания небольшого гена может понадобиться несколько недель и примерно $300. Новый подход заключается в использовании фермента, содержащегося в клетках иммунной системы. Вместо копирования ДНК с помощью полимеразы, он добавляет четыре основных вида нуклеотидов к существующей ДНК", - говорится в сообщении.

В такой способ можно добиться результата в 200 основ за минуту и ДНК длиной до нескольких тысяч оснований. При этом число ошибок сводится к минимуму.

Такой метод синтеза ДНК пока еще не готов к использованию. Его точность составляет 98%, в то же время традиционные методы показывают результат 99,5%. Но, если ученые улучшат свою технологию, то на синтез сложного гена понадобится всего несколько часов.

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Новости науки, Беркли, Биохимия, ДНК, Синтез.
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