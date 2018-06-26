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Новости: Землю накроет длительная магнитная буря
Землю накроет длительная магнитная буря
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Землю накроет длительная магнитная буря

Магнитная буря
18:34 Сегодня Телеграф
www.unian.net
Фото из открытых источников

Новости науки: Специалисты рекомендуют в дни магнитных бурь больше времени проводить на свежем воздухе и употреблять много воды.

В ближайшие три дня возрастет солнечная активность, поэтому метеочувствительные люди будут ощущать воздействие геомагнитных возмущений.

По данным Национальной погодной службы Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), 26 июня мощность магнитных бурь до 15 часов составит 1 балл, но затем начнет расти: с 15.00 до 18.00 сила бури будет 2 балла, до 21 часа вырастет до 3 баллов, с 21.00 — мощность бури уже составит 4 балла, что означает "малая" буря.

А вот в ночь на 27 июня сила бури достигнет 5 баллов. Метеорологи называют такую бурю "умеренной", однако ее влияние на людей заметно ощутимо.

У метеозависимых усиливаются головная боль, проблемы с давлением, сердцем и сном. Возможны головокружение, слабость, перепады настроения. Специалисты рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе и употреблять много воды. Только с 9 часов утра среды влияние немного ослабеет — до 4 баллов, а с 12.00 до 18.00 — до 3 баллов.

Однако к вечеру бури снова разгуляются, набрав силу в 4 балла. В ночь на четверг, 28 июня, магнитная буря достигнет мощности в 3 балла — от полуночи до 3 часов ночи, затем — 4 балла, а от 6 до 9 часов утра — снова 5 баллов. Только днем магнитные возмущения будут медленно идти на спад — до 12 часов мощность будет равна 4 баллам, до 15.00 — опустится до 3 баллов, и до конца дня будет 2 балла.

По данным метеорологов, вероятность возникновения активной магнитной бури сегодня составляет 35%, вероятность незначительного магнитного шторма — 20%. В среду вероятность бури — 20%, и шторма — 35%, в четверг — 30 и 35% соответственно. 27 июня вероятность возникновения умеренного шторма составляет 25%, 28 июня — 20%. В среду возможно даже возникновение экстремального шторма — вероятность составляет 5%.

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Все по теме:

Новости науки, 26 июня, Бури, Длительная магнитная буря, Магнитные бури, Солнце, Специалисты.
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