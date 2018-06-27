Новости науки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 27.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Мосгорсуд: Встреча с Сущенко возможна лишь после вступления его приговора в силу
Мосгорсуд: Встреча с Сущенко возможна лишь после вступления его приговора в силу
Новости: Госдеп США требует от союзников прекратить импорт нефти из Ирана
Госдеп США требует от союзников прекратить импорт нефти из Ирана
Новости: ЧМ-2018. Результаты матчей 26 июня
ЧМ-2018. Результаты матчей 26 июня
Новости: Землю накроет длительная магнитная буря
Землю накроет длительная магнитная буря
X

ОТО Эйнштейна прошла один из самых точных тестов

Гравитационная линза
03:16 Сегодня Телеграф
www.dailytechinfo.org
Фото: из открытых источников

Новости науки: Общая теория относительности Альберта Эйнштейна успешно прошла один из самых точных тестов.

Международная группа ученых провела самый точный на сегодняшний день тест раздела Общей теории относительности Альберта Эйнштейна, касающегося гравитации, использовав для этого космический объект, находящийся далеко за пределами Солнечной системы. Комбинируя данные, полученные при помощи космического телескопа Hubble и телескопа VLT Европейской южной обсерватории, ученые показали, что силы гравитации в исследуемой галактике ведут себя в точном соответствии с теорией Эйнштейна, что говорит о ее достоверности в галактических масштабах.

В 1915 году Алберт Эйнштейн предложил свою Общую теорию относительности в качестве объяснения природы гравитации. С того времени эта теория прошла череду тестов и проверок, для которых использовались объекты Солнечной системы. И до последнего времени никто не проводил проверку теории Эйнштейна на больших астрономических объектах.

С 1929 года ученым стало известно о процессе расширения Вселенной, а в 1998 году астрономы определили, что Вселенная расширяется в ускоряющемся темпе. В 2011 году даже была присуждена Нобелевская премия за исследования, результатом которых стало понятие темной энергии, существование которой объясняет наилучшим образом ускорение расширения Вселенной. Более того, существование темной энергии не входит в противоречие с теорией Эйнштейна.

Для проведения проверки теории Эйнштейна группа из Института Космологии и Тяготения университета Портсмута использовала одну из соседних галактик в качестве гравитационной линзы, что позволило провести самые точные на сегодня измерения гравитационных полей этого объекта.

"Общая теория относительности определяет, что массивные космические объекты искривляют пространственно-временной континуум, и когда свет от одной галактики проходит мимо другой галактики, он искажается и преломляется. Этот эффект называют эффектом гравитационной линзы и, благодаря ему мы можем видеть несколько независимых изображений одного и того же космического объекта" - пишут исследователи, - "И если мы знаем массу галктики-линзы, то мы может вычислить ее параметры и сопоставить их с данными, полученными путем наблюдений, что и является проверкой теории Эйнштейна".

Сейчас астрономам известно несколько сильных гравитационных линз, но большинство из них находится слишком далеко от Земли для того, чтобы можно было точно измерить массу галактики, что, в свою очередь, не позволяет при их помощи провести проверку теории Эйнштейна. Самой близкой линзой является галактики ESO325-G004, она располагается на удалении 500 миллионов световых лет от нас.

Данные от телескопа VLT, расположенного в Чили, позволили ученым вычислить массу и распределение массы по объему галактики ESO325-G004 с достаточно высокой точностью. Сравнение этих данных с данными телескопа Hubble дало то, что эти данные совпали с теоретическими с точностью до 9 процентов, и это является самой точной проверкой теории Эйнштейна на сегодняшний день.

"Вселенная - это удивительное место, которое создает удивительные гравитационные линзы, которые мы можем использовать как космические лаборатории" - рассказывает профессор Боб Никол (Bob Nichol), - "При помощи этих "лабораторий" и самых мощных телескопов мы можем бросить вызов Эйнштейну и узнать то, насколько он был прав, выдвигая свои теории".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Альберт Эйнштейн, Астрономия, Гравитационная линза, ото.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Ученые обнаружили у цианобактерий способность к "питанию" инфракрасным светом Ученые выяснили, как остановить распространение клеток четырех типов рака Ученые выяснили, какая музыка нравится человеческим эмбрионам (Видео)

Последние новости

Гройсман: Мы стали на горло контрабандистам и всем тем, кто им помогает Популярный напиток может регулировать уровень глюкозы при диабете Наингголан: В "Интере" я почувствовал себя нужным
Сегодня читают
01 Футбольный комментатор умер во время матча ЧМ-2018
02 Нигерия 1:2 Аргентина: события матча
03 НАПК внесло предписание Кличко
04 Вернидуб анонсировал нового форварда "Зари"
05 Олег Винник поделился новым фото, которое обрадовало поклонниц
Новости сегодня
03:56 Лучшие работы из конкурса уличных снимков (Фото)
03:47 Как понравиться бармену: Советы, которые позволят получить напиток вне очереди (Фото)
02:53 Поведение в соцсетях, которое говорит о заниженной самооценке
02:21 Промоутер Джошуа назвал следующего соперника Энтони
01:34 Продукты, в составе которых есть витамин В12
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В России украинца обвинили в шпионаже
В России украинца обвинили в шпионаже
Новости: На этой неделе в Киеве проходят сезонные ярмарки
На этой неделе в Киеве проходят сезонные ярмарки
Новости: Гройсман о премиях Нафтогаза: Я считаю, что это "перегиб"
Гройсман о премиях Нафтогаза: Я считаю, что это "перегиб"
Новости: Потрясающие фотографии жителей подводного мира (Фото)
Потрясающие фотографии жителей подводного мира (Фото)
Добавить комментарий
0