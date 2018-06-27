Космический аппарат Hayabusa 2 подошел к астероиду Рюгу

Японский исследовательский космический аппарат Hayabusa 2 сделал самые подробные на сегодняшний день снимки его основной цели - астероида под названием Рюгу (Ryugu). В скором времени, сблизившись с этим астероидом, аппарат Hayabusa 2 развернет посадочный модуль и три маленьких автономных аппарата (ровера), которые соберут образцы материала с поверхности Рюгу. А специальная ударная установка позволит создать на поверхности астероида небольшой кратер, что позволит получить образцы материала, находящегося на некоторой глубине ниже поверхности.

Миссия Hayabusa 2 является прямым преемником Hayabusa миссии японского космического агентства Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), космический аппарат которой является первым и единственным на сегодняшний день аппаратом, доставившим на Землю образцы материала одного из астероидов Солнечной системы. Конструкция аппарата Hayabusa 2 почти полностью повторяет конструкцию аппарата Hayabusa, за исключением ряда многочисленных модернизаций, направленных на увеличение надежности как самого аппарата, так и его научного оборудования.

Космический аппарат миссии Hayabusa 2 был запущен в декабре 2014 года на ракете-носителе H-IIA, запущенной с японского космодрома Танегасима. Аппарат имеет на своем борту груз из многочисленных научных инструментов, предназначенных для сбора разноплановой информации. Наряду с самыми современными спектрографами, камерами, аппарат несет небольшой спускаемый модуль, который совершит спуск к поверхности астероида и проведет там серию исследований. Интересен тот факт, что спускаемый модуль имеет возможность совершить один "скачек" и переместиться на другое место для проведения дополнительных исследований.

На борту спускаемого модуля находятся три ровера, которые будут прыгать по поверхности астероида, делать моментальные снимки и собирать образцы материала. "Материнский" аппарат имеет своего рода "пушку", стреляющую 2-килограммовым медным снарядом, вылетающим со скоростью 2 километра в секунду, способным сделать небольшой кратер на поверхности астероида. Это позволит провести анализ химических особенностей материала, который находится ниже уровня поверхности и защищен от воздействия космической радиации.

Но главной целью миссии Hayabusa 2 является сбор образцов материала и доставка этих образцов на Землю. Согласно планам, аппарат Hayabusa 2 проведет возле астероида полтора года и в 2020 году вернется к Земле, отослав образцы, помещенные в капсулу, способную пережить все перипетии спуска на поверхность планеты.

Однако, прежде чем аппарат Hayabusa 2 приступит к выполнению своей миссии, руководству миссии надо изучить астероид Рюгу и выбрать подходящее для посадки место. И полученные недавно изображения астероида являются главным шагом в этом направлении. Снимки были сделаны оптической навигационной камерой аппарата 17 июня этого года, когда аппарат и астероид разделало расстояние от 330-240 километров. Поскольку сейчас аппарат сближается с астероидом, следующие снимки будут намного более четкими и качественными.

Но на новых и не очень качественных пока снимках можно увидеть сам астероид Рюгу, размер которого равен 900 метрам, и некоторые детали его поверхности, размером минимум в 200 метров, такие, как ударные кратеры, разломы и выпуклости. По данным этих снимков ученые рассчитали, что астероид Рюгу вращается в направлении, противоположном направлению вращения Земли, совершая один полный оборот за 7.5 часов.

Однако, для того, чтобы идентифицировать все потенциальные опасности и выбрать место посадки, специалисты миссии нуждаются в более качественных снимках и в более обширном наборе данных, нежели имеется на текущий момент времени. Все эти данные будут получены в ходе дальнейшего сближения аппарата Hayabusa 2 с астероидом Рюгу, которые сейчас разделяет 124 километра. А окончательная "встреча" аппарата и астероида произойдет, согласно планам, 27 июня этого года.