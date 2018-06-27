В конце июля украинцы смогут увидеть звездопад

В середине июля жители Земли смогут наблюдать сразу несколько интересных астрономических явлений, сообщает "Популярная механика". Так, в конце июля можно будет увидеть метеоритный поток Южные Дельта-Аквариды, а 27 июля доступным для наблюдения будет совпадение лунного затмения и великого противостояния Марса.

Отмечается, что лунное затмение 27 июля станет самым длительным затмением ХХІ века. Марс же подойдет к Земле на такое расстояние, что в телескоп можно будет рассмотреть детали его ландшафта.

6 июля Земля окажется в афелии, то есть на самом дальнем расстоянии от Солнца, — 152 095 566 километров, а 13 июля произойдет частное затмение Солнца, которое будет видно в южных полярных широтах.

В конце месяца пройдет летний звездопад. Метеорный поток Южные Дельта-Аквариды из созвездия Водолея достигнет своего максимума 29−30 июля и обещает наблюдателям до 16 метеоров в час. Вместе с тем, наблюдению за звездопадом может помешать Луна, которая будет в фазе, близкой к полнолунию, и подойдет близко к радианту.