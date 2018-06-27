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Ученые из Колорадо зафиксировали двойной выброс материи из черной дыры

Черная дыра
10:06 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости науки: Сверхмассивная черная дыра выбросила материю два раза подряд.

Ученым из Университета Колорадо в Боулдере удалось зафиксировать уникальное явление – сверхмассивная черная дыра дважды подряд выбросила материю. Так, телескопы зафиксировали вспышку в центре галактики J1354.

Галактика J1354 расположена на расстоянии 800 млн световых лет от Земли.

Как предполагают ученые, этот двойной выброс материи произошел в течение 100 тысяч лет. Следовательно, новые данные подтверждают, что черные дыры проходят своего рода "циклы спячки и активности". Вероятно, во время поглощения газов или звезд, генерируется мощный отток высокоэнергетических частиц.

"Черные дыры – прожорливые едоки, но у них совсем нет понимания застольного этикета. Мы знаем множество примеров черных дыр, которые осуществляют по одному выбросу материи, но мы обнаружили галактику с черной дырой, которая сделала не один, а два таких выброса", – рассказал астроном из Колорадского университета в Боулдере Джули Комерфорд.

Эта черная дыра – это сверхмассивный объект в центре галактики SDSS J1354 + 1327, или J1354. Черную дыру обнаружили сотрудники обсерватории Чандра. Это была очень яркая точка рентгеновского излучения, достаточно яркая, чтобы быть в миллионы или даже миллиарды раз массивнее Солнца.

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