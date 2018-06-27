В далекой галактике была зафиксирована загадочная вспышка

Астрономам не привыкать видеть сверхновые в далеких галактиках. Однако недавно замеченная вспышка на них не похожа: она набрала полную силу всего за несколько дней и загорелась на порядок ярче даже сверхновой. Первое сообщение о наблюдениях объекта AT2018cow Стивен Смартт (Stephen Smartt) из университета Квинс в Белфасте и его коллеги разместили в Astronomer's Telegram.

Из-за поразительной яркости AT2018cow ученые первоначально решили, что имеют дело с процессом, происходящим в пределах Млечного Пути, и лишь впоследствии локализовали его в галактике CGCG 137-068 в созвездии Геркулес — в 200 миллионах световых лет от Солнца. Чем бы оно ни было, столь мощное событие вполне могло создать детектируемые гравитационные волны, однако детекторы LIGO сейчас проходят модернизацию, а других подходящих "гравитационных обсерваторий" у нас пока нет.

Тем не менее ученые использовали все доступные возможности для наблюдений. Эта работа показала, что AT2018cow исключительно ярок во всех диапазонах, от радиоволн до рентгена, и спектр его не содержит линий поглощения, характерных для взрывов сверхновых, — по словам Стивена Смартта, он "удивительно гладкий". Пока что особенности AT2018cow не позволяют связать его ни с одним известным явлением или объектом. Тем временем яркость его начала снижаться.

По некоторым признакам объект можно отнести к сверхновым типа Ic, спектры которых отличаются дефицитом водорода, кремния и гелия, — далеким взрывам массивных звезд, проэволюционировавших до последних шагов своего существования. Кроме того, выраженный сигнал в радио- и рентгеновских волнах может свидетельствовать о том, что взрыв сопровождался появлением мощного джета частиц, разогнанных до околосветовых скоростей.

"Выглядит объект как что-то очень редкое, — говорит Стивен Смартт. — Сам факт того, что детектировать его удалось на всем протяжении электромагнитного спектра, говорит о том, что тут найдется немало "физики", в которой стоит разобраться".