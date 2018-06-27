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Археологи обнаружили в Луксоре останки древней египтянки

Египтянка
15:40 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото из открытых источников

Новости науки: По мнению исследователей, женщина могла быть дочерью фараона.

Американские археологи во время раскопок на территории Луксора обнаружили в гробнице верховного жреца Амона несколько каноп – ритуальных сосудов, в которых хранились органы знатной женщины, жившей в последние дни независимости Древнего Египта, сообщает Министерство по делам древностей Египта.

Во время раскопок в гробнице Карабаскена, верховного жреца Амона во времена фараонов 25 династии, ученые обнаружили на ее полу квадратную яму глубиной примерно в полметра, в которой было спрятано сразу четыре канопы – ритуальных сосуда, в которых египетские жрецы хранили органы усопших.

Как отмечают исследователи, сосуды сохранились очень хорошо, но некоторые из них упали на бок и были частично вскрыты из-за того, что гробница неоднократно затапливалась. Крышки каждого из сосудов были покрыты ритуальными надписями, характерными для культа Амона времен 26 династии, и были выточены из кусков алебастра тремя разными мастерами.

Имя их обладательницы – Аменирдис, "данная богом Амоном". По мнению ученых, она была или родственницей фараонов 26 династии, или просто очень знатной женщиной.

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Новости науки, Археологи, Дочь фараона, Древняя египтянка, Луксор, Останки.
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