Археологи обнаружили в Луксоре останки древней египтянки

Американские археологи во время раскопок на территории Луксора обнаружили в гробнице верховного жреца Амона несколько каноп – ритуальных сосудов, в которых хранились органы знатной женщины, жившей в последние дни независимости Древнего Египта, сообщает Министерство по делам древностей Египта.

Во время раскопок в гробнице Карабаскена, верховного жреца Амона во времена фараонов 25 династии, ученые обнаружили на ее полу квадратную яму глубиной примерно в полметра, в которой было спрятано сразу четыре канопы – ритуальных сосуда, в которых египетские жрецы хранили органы усопших.

Как отмечают исследователи, сосуды сохранились очень хорошо, но некоторые из них упали на бок и были частично вскрыты из-за того, что гробница неоднократно затапливалась. Крышки каждого из сосудов были покрыты ритуальными надписями, характерными для культа Амона времен 26 династии, и были выточены из кусков алебастра тремя разными мастерами.

Имя их обладательницы – Аменирдис, "данная богом Амоном". По мнению ученых, она была или родственницей фараонов 26 династии, или просто очень знатной женщиной.