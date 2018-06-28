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Реактор Wendelstein 7-X установил рекорд в области термоядерного синтеза

Реактор Wendelstein 7-X установил рекорд в области термоядерного синтеза
00:40 Сегодня Телеграф
www.dailytechinfo.org
Фото: из открытых источников

Новости науки: Реактор Wendelstein 7-X установил и готовится к установлению новых рекордов в области термоядерного синтеза.

В ходе последних экспериментов, проведенных на реакторе Wendelstein 7-X, была получена высокотемпературная плазма большей плотности, увеличено время удержания плазмы и зарегистрирована рекордная на сегодняшний день концентрация продуктов реакций термоядерного синтеза. Все это указывает на то, что модернизация конструкции и оптимизация режимов работы реактора принесли свои плоды. А сейчас реактор Wendelstein 7-X проходит очередную модернизацию, готовясь к новым рекордам, которые он начнет устанавливать уже осенью этого года.

В сентябре прошлого года реактор Wendelstein 7-X получил защитную оболочку из графитовых плиток, которыми обложены внутренние стенки камеры реактора. Это позволило разогреть плазму до более высоких температур и удерживать ее более длительное время. Кроме этого в камере реактора установлены специальные устройства - диверторы, при помощи которых можно контролировать плотность и уровень чистоты плазмы, удаляя из плазменного шнура частицы примесей.

Все эти меры позволили увеличить время удержания плазмы с 6 до 26 секунд, энергия, идущая на разогрев плазмы, была увеличена до 75 мегаджоулей, в 18 раз больше по сравнению с энергией, которая могла закачиваться в реактор до установки там диверторов.

В результате увеличения температуры и плотности плазмы в реакторе Wendelstein 7-X была получена рекордная концентрация продуктов реакций термоядерного синтеза. При температуре ионов около 40 миллионов градусов, при плотности плазмы в 0.8*10^20 частиц на кубический метр, значение показателя термоядерного синтеза составило 6*10^26 градусов за секунду на кубический метр, что и является рекордом для реакторов типа стеллатор.

Как уже упоминалось выше, очередная модернизация оборудования реактора Wendelstein 7-X ведется с конца 2017 года. В ходе этой модернизации реактор получит новое измерительное оборудование и систему нагрева плазмы. К концу июля на реакторе начнутся очередные эксперименты. А осенью, после замены графитовых диверторов на охлаждаемые водой диверторы из углеродистых композитных материалов, время удержания плазмы увеличится до 30 минут, что увеличит и количество реакций термоядерного синтеза, которые пройдут в камере реактора.

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Новости науки, Wendelstein 7-X, Реактор, Стеллатор, Термоядерный синтез.
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