Ученые: Вероятнее всего, мы одиноки во Вселенной

Учитывая все утверждения, что люди не первая цивилизация, называющая Млечный Путь домом, и предупреждения о том, что сверхтехнологичные инопланетные цивилизации могут уничтожить нас своими межзвездными сообщениями, удивительно, сколько уже проведено исследований внеземного разума, притом что ни одно из них не подтвердило его существование.

Научное сообщество отчаянно полагается на то, что даже самые пессимистичные версии уравнения Дрейка (математическая формула, предложенная для подсчета числа внеземных цивилизаций) все же говорят о том, что люди не одиноки. Так было до сегодняшнего дня.

Согласно недавней работе, проведенной специалистами из Оксфордского университета и Института будущего человечества, люди могут быть единственной цивилизацией в наблюдаемой Вселенной.

Конечно, это утверждение основано на предположениях и мы еще столько всего не знаем о Вселенной. Тем не менее даже во время экспериментов с разными вероятностями исследование показало, что шансы на то, что мы одиноки, достаточно велики.

Уравнение Дрейка, математическая формула, расчитывающая вероятность обнаружения развитых цивилизаций.

"Мы обнаружили, что, даже используя литературные догадки (мы взяли и случайным образом совместили оценки параметров), можно получить результат, в котором среднее число цивилизаций в Галактике будет довольно высоким — скажем, сотня, — говорит доктор Андерс Санберг. — Но вероятность того, что мы в Галактике одни, составит 30 процентов! Причина в том, что распределение вероятности крайне искажено».

Сандберг также утверждает, что вероятность того, что человечество одиноко, может быть гораздо выше, чем кто-либо мог предполагать, особенно учитывая наши знания о Вселенной:

"Если же мы, напротив, примем во внимание наши научные знания, то дело принимает более экстремальный характер. Это происходит из-за того, что вероятность получить жизнь и разум на планете очень мала, учитывая известную нам информацию: мы не можем исключить возможности, что это происходит практически повсюду, где есть правильные условия, но мы и не можем исключить астрономическую редкость такого явления. Это ведет к еще более высокой неопределенности относительно числа цивилизаций и наталкивает нас на вывод, что вероятность нашего одиночества крайне высока. Однако мы также делаем вывод, что не стоит сильно удивляться, если мы все-таки найдем разум».

Такие ученые, как Сандберг, продолжают работать над лучшими предположениями, но пока что человечеству следует свыкнуться с мыслью о том, что никто не ответит на наши "межзвездные звонки».