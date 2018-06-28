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Полнолуние 28 июня: что нельзя делать в это время

Полнолуние
10:48 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости науки: Наши предки считали полнолуние периодом активности нечистой силы.

28 июня 2018 года, в 7:50 утра четверга по киевскому времени, произошло полнолуние. Именно в этот период, по различным наблюдениям, растет количество убийств, изнасилований и несчастных случаев.

Считается, что в полнолуние в психиатрические больницы попадает больше всего пациентов, в роддомах также немало работы, а хирургам приходится проводить как никогда много сложных и опасных операций. Кроме этого, увеличивается количество аварий. Для наших предков полнолуние считалось периодом активности оборотней и нечистой силы.

Что нельзя делать в полнолуние 28 июня

  • Не стоит употреблять алкоголь, так как в это время его действие на человека гораздо сильнее, чем в другие дни.
  • Не давайте себе тратить большие суммы денег, иначе после вы обнаружите, что купили совершенно бесполезную вещь, которая не так уж и была нужна вам.
  • Также не рекомендуется в полнолуние давать в долг или брать кредит.
  • Крайне не рекомендуется выяснять отношения с окружающими, особенно с близкими людьми.

Полнолуние 28 июня 2018 года: как может повлиять на человека

Полная луна активизирует наши чувства, эмоции, сексуальность и все, связанное с чувственностью, но оттесняет на второй план интеллект и холодный рассудок. По словам специалистов, полная Луна в полной мере высвобождает творческие силы человека, дает прилив энергии, обостряет эмоциональное восприятие и интуицию. Для активных и креативных людей этот период может стать очень плодотворным – они обретают способность с легкостью решать сложные проблемы и находить нетривиальные решения. В полнолуние также рекомендуется назначать брифинги, конференции и презентации.

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Новости науки, 28 июня, Влияние на человека, Полнолуние, Полнолуние 28 июня, Что нельзя делать.
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