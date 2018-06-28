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Новости: Индия планирует добывать на Луне редкое и очень дорогое ядерное топливо
Индия планирует добывать на Луне редкое и очень дорогое ядерное топливо
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Индия планирует добывать на Луне редкое и очень дорогое ядерное топливо

Луна
11:16 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости науки: Еще ни одна страна не была в этой части спутника.

Индия работает над космической программой, которая предусматривает высадку на южную сторону Луны.

Ученые изучают возможности добычи безотходного ядерного топлива, которое стоит триллионы долларов.

Уже в октябре индийский аналог NASA запустит луноход для исследования целины на поверхности Луны. Аппарат будет проводить анализ образцов почвы, ища следы воды и Гелия-3.

Этот изотоп есть на Земле, однако он очень редкий, а вот на Луне его столько, что теоретически его добывание могло бы обеспечить все страны энергией на 250 лет.

"Страны, способные привезти этот ресурс с Луны на Землю, будут диктовать процесс", – заявил глава Индийской организации исследования космоса (ISRO) Кайласавадиву Сиван.

Далее в планах ISRO – вывод космической станции на орбиту и отправка индийских астронавтов на Луну. Пока конкретные сроки в организации не называют.

Как известно, единственная страна, которая отправляла аппараты на Луну с начала тысячелетия, – это Китай. Его аппарат "Чанъе" высадился на лунной поверхности в 2013 году.

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Новости науки, Индия, Луна, НАСА, Ученые, Ядерное топливо.
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