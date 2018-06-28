Новости науки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 28.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина направила очередную ноту протеста России
Украина направила очередную ноту протеста России
Новости: ПАСЕ призвала РФ освободить украинских политзаключенных
ПАСЕ призвала РФ освободить украинских политзаключенных
Новости: Украинская легкоатлетка победила на соревнованиях во Франции с личным рекордом
Украинская легкоатлетка победила на соревнованиях во Франции с личным рекордом
Новости: Астрономы нашли на Сатурне сложную органику
Астрономы нашли на Сатурне сложную органику
X

Астрономы нашли на Сатурне сложную органику

Сатурн
15:32 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото из открытых источников

Новости науки: Данные зонда Cassini указали на присутствие сложных органических молекул в океане жидкой воды, который скрывается под ледяной корой спутника Сатурна — Энцелада.

Подледный океан Энцелада выбрасывает мощные гейзеры воды, и ее заледеневшие частицы удалось собрать зонду Cassini незадолго до гибели в прошлом году. Теперь ученые рассмотрели эти данные и обнаружили, что в составе частиц есть сложные и крупные органические молекулы. О своей сенсационной находке они сообщают в статье, опубликованной в журнале Nature.

Франк Постберг (Frank Postberg) из Гейдельбергского университета и его европейские коллеги проанализировали данные миссии Cassini, собранные незадолго до того, как аппарат закончил существование, нырнув в атмосферу Сатурна в сентябре 2017 года. До того зонд около 12 лет регулярно наблюдал систему гигантской планеты, включая и крупный спутник Энцелад, обнаружив, что из-под его ледяной коры в районе Южного полюса то и дело пробиваются гейзеры воды.

Это стало одним из ключевых указаний на наличие скрытого в глубине жидкого океана, который может подогреваться теплом недр спутника, а также приливными силами, действующими на него в гравитационном поле Сатурна. Океан, в свою очередь, стимулировал рассуждения о том, что в нем вполне возможна жизнь — по крайней мере в форме простых организмов, напоминающих земные микробы-метаногены. В составе гейзеров обнаружили молекулярный водород и углекислый газ, а также простые (до 50 атомных единиц массы) органические молекулы. Все эти вещества в принципе могут быть связаны с протекающими в океане Энцелада биологическими процессами.

Cassini даже уловил некоторое количество выброшенных частиц, изучив их состав бортовым анализатором космической пыли CDA и спектрометром INMS. Эти данные были переданы на Землю и показали, что в жидкости подледного океана содержатся органические соединения размерами более 200 атомных единиц массы. По словам авторов, столь крупную и сложную органику удалось заметить на крупном и далеком небесном теле впервые.

Новая находка еще не прямое указание на наличие здесь жизни: такие вещества вполне могли образоваться и абиогенным путем, в ходе реакций в гидротермальных источниках у дна подледного океана. Однако присутствие сложных органических молекул говорит о том, что условия для ранней жизни, как мы представляем ее сегодня, на Энцеладе, видимо, есть. Впрочем, окончательных ответов у нас по-прежнему нет: в конце концов, на метеоритах тоже находят весьма сложные соединения углерода, но активной жизни на них нет и быть не может.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Астрономы, Находка, Органика, Планета, Сатурн.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Ученые: Вероятнее всего, мы одиноки во Вселенной Реактор Wendelstein 7-X установил рекорд в области термоядерного синтеза Ученые сообщают о взрыве метеорита на Марсе

Последние новости

"Укрзализныця" начинает обновление парка пригородных поездов Трансфер Ярмоленко: в Боруссии рассказали о трансферных планах клуба Веселые комиксы, от которых можно смеяться до упаду
Сегодня читают
01 Сборная Германии определилась с главным тренером после ЧМ-2018
02 Еще одна отставка тренера на ЧМ-2018
03 Ким Кардашьян опубликовала полуголую фотографию, нарушив свое обещание
04 "Челси" предложил € 23 млн за лидера сборной России
05 "Падение Германии": реакция немецких СМИ на вылет своей сборной с ЧМ-2018
Новости сегодня
16:07 Полиция Киева задержала похитителей сына дипломата из Ливии
16:02 Мертвых пациентов "лечили" в Буйнакске
15:56 Марк Уолберг получит главную роль в новом фильме от Netflix
15:53 Менеджер Уайлдера назвал сильные стороны Поветкина
15:52 Посмейтесь от души: вечерние анекдоты 28 июня
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки
Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки
Новости: ГСЧС на 29 июня объявила штормовое предупреждение
ГСЧС на 29 июня объявила штормовое предупреждение
Новости: Членство Украины в ЕС и НАТО: Порошенко анонсировал изменения в Конституцию
Порошенко анонсировал изменения в Конституцию
Новости: День Конституции Украины 2018: поздравления на украинском языке
День Конституции Украины 2018: поздравления на украинском языке
Добавить комментарий
0