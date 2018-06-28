Ученые показали снимок астероида, который похож на драгоценный камень

Глава проекта Hayabusa-2 Юичи Цуда сравнил форму астероида с кристаллической формой флюорита, которую в Японии называют "светловолосый камень", сообщает Pop Sci.

Прошло почти четыре года с тех пор, как японский космический корабль Hayabusa-2 взлетел, направляясь к небольшому астероиду, который тогда был известен только как 1999 JU3. Тогда у ученых было мало данных о 1999 JU3 - не было даже хорошего снимка объекта. И вот теперь у исследователей есть кадр астероида с расстояния примерно в 40 километров.

Фото астероида, которое удалось получить с расстояния 40 километров, говорит о странном характере его вращения. Ось вращения Рюгу почти перпендикулярна к плоскости эклиптики. Также, по мнению ученых, это небесное тело имеет много гравитационных аномалий, а на его экваторе даже есть гора.

"Когда я увидел эти кадры, я был удивлен, что Рюгу очень похож по форме как на назначение миссии США OSIRIS-REx, астероид Бенну, так и на цель миссии MarcoPolo-R, астероид 2008 EV5. До сих пор исследованные нами астероиды были различными, поэтому Рюгу и Бэнну могут быть впервые рассмотрены два аналогичных астероида. Будет интересно уточнить, что такое сходство означает с научной точки зрения", - написал один из организаторов миссии, Макото Йошикава.

Рюгу технически классифицируется как потенциально опасный астероид, но это не значит, что вам нужно беспокоиться об этом. Как указывают астрономы, "потенциально опасное" обозначение не означает, что астероид скоро ударит по Земле. Это может быть в теории, в какой-то момент в далеком будущем, но его отслеживают и тщательно контролируют, поэтому у нас будет много возможностей узнать о столкновении заранее.

Путешествие к астероиду Рюгу началось 3 декабря 2014 года, когда с космодрома Танэгасима стартовала ракета-носитель H-IIA, которая вывела Hayabusa-2 в космос. Аппарат пролетел 3,2 миллиарда километров, хотя встреча с астероидом произошла всего в 280 миллионах километров от Земли. Столь длинная траектория объясняется тремя витками по орбите вокруг Солнца.