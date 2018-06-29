Уникальная находка: британские археологи нашли часть "тела Бога"

Как утверждают исследователи, вероятно, она была принесена в качества дара богам за победу над племенами, населявшими Шотландию в древности. Об этом сообщает znaj.ua со ссылкой на Independent.

Уникальный артефакт нашли в болотистой местности, прилегающей к римскому форту Виндоланд. Он, скорее всего, был связан с культом Юпитера Долифена (сирийской версией древнеримского верховного бога), который особо почитался в среде военных. Его бронзовая рука часто использовалась для благословения или освящения его последователей во время религиозных ритуалов.

Ученые археологи предполагают, что рука была оставлена в небольшом болоте во время празднования завершения строительства храма. При этом сам храм был размещен в центре римского форта. Отметим, это единственный подобный случай, известный на данный момент историкам.

Храм Юпитера Долифена был построен сразу после успешного завершения военной кампании 209-210 годов против племен древней Шотландии под руководством императора Семптимия Севера. Никаких достоверных данных о жертвах с обеих сторон во время кампании не сохранилось, но по мнению историков она была чрезвычайно жестокой.

"Открытие бронзовой руки Юпитера Долифена, захороненной в качестве благодарственного дара, демонстрирует, насколько серьезным был конфликт и как обрадовались римские солдаты, когда он закончился", - сообщил руководитель раскопок доктор Эндрю Бирли.

Ранее, итальянские археологи сообщили о найденном недавно сенсационном артефакте, который, можно сказать, не имеет аналогов в мире. Возможно, это лишь второе в истории археологическое подтверждение того, что в древности существовала казнь через распятие.

Находку обнаружили в итальянском городке Гавелло. На похороны убитой около 2 тысяч лет назад человека еще в 2007 году наткнулись строители, которые прокладывали трубопровод, сообщают местные СМИ.

Археологи провели раскопки и переместили останки в лаборатории. Этой весной в издании "Archaeological and Anthropological Sciences" были опубликованы результаты исследований.

По мнению ученых, возможно, человек был казнен через распятие. Останки принадлежат мужчине, казненному в I веке нашей эры, он мог быть рабом или пленником из соседних с Италией регионов, предполагают специалисты.