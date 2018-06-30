Космический аппарат Hayabusa 2 вышел на орбиту вокруг астероида Рюгу

После путешествия в космосе, которое длилось более трех с половиной лет, космический аппарат Hayabusa 2 Японского космического агентства JAXA сделал первый виток по орбите вокруг астероида Рюгу (Ryugu). Этот аппарат проведет возле астероида достаточно долгое время, его бортовое оборудование произведет массу наблюдений и измерений, сделает достаточно глубокий искусственный кратер на поверхности, отберет и вернет на Землю образцы материала этого космического тела, блуждающего по Солнечной системе.

Миссия Hayabusa 2 нацелена на всестороннее изучение астероида Рюгу, который, по сути, является "обломком" материала, оставшегося после формирования Солнечной системы. Собранные данные помогут ученым глубже понять и разобраться в тонкостях процессов, благодаря которым сформировались все планеты системы и она, наша система, приобрела свой нынешний вид.

Собственной аппарат Hayabusa 2 будет проводить лишь дистанционные исследования астероида. Сбор образцов и создание кратера на поверхности будет выполнено его "помощниками", спускаемым аппаратом и тремя маленькими роботами, роверами, которые будут прыгать по поверхности возле спускаемого модуля и периодически отдаляться от него на более дальнюю дистанцию.

По мере сближения аппарата Hayabusa 2 с астероидом Рюгу ему удавалось делать более четкие снимки, на которых видна весьма необычная форма астероида. Экваториальные выпуклости на поверхности заставляют астероид выглядеть со стороны как подвешенный в космосе огромный квадратный кристалл какого-нибудь минерала.

27 июня аппарат Hayabusa 2 задействовал свои химические реактивные двигатели, выполняя заложенную последовательность команд, которая была загружена в компьютер перед самым началом ее исполнения. Через определенное время специалисты JAXA получили подтверждение нормального выполнения маневров и того, что аппарат сделал первый виток по орбите вокруг астероида, которая удалена от его поверхности на 20 километров.

В ближайшие несколько недель специалисты миссии будут проводить дистанционные наблюдения за астероидом Рюгу. Эти наблюдения позволят специалистам идентифицировать потенциально безопасные места, на поверхность которых может совершить мягкую посадку спускаемый модуль и приступить к задаче по сбору образцов материала.