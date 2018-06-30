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Ученые обнаружили в библиотеке отравленные книги

Книги
10:24 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости науки: Ученые думают, что книги покрыли мышьяком от насекомых.

Обложки трех книг XVI и XVII веков, обнаруженные в библиотеке Университета Южной Дании, заинтересовали исследователей из-за скрытого под слоем зеленой краски текста. Видимо, для обложек использовали фрагменты средневековых рукописей, содержащие тексты по римскому праву.

Трудночитаемые рукописи подвергли рентгеноспектральному микроанализу, чтобы отфильтровать слой зеленой краски и сосредоточиться на химическом составе чернил. Анализ показал, что зеленая краска была «парижской зеленью» — пигментом на основе мышьяка, широко использовавшимся в Европе.

Впрочем, до середины XIX века мышьяк принимали внутрь как средство врачевания, «для улучшения цвета лица», пока токсичные эффекты вещества не стали широко известны.

Ученые считают, что обложки книг покрыли мышьяком для защиты от насекомых. Теперь три ядовитых тома хранятся в отдельных коробках с маркировкой в хорошо проветриваемом помещении. Ученые планируют оцифровать их, чтобы минимизировать физический контакт с книгами.

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Новости науки, Библиотека в Университете Южной Дании, В библиотеке нашли отравленные книги, Литература, Отравленные книги, Южная Дания.
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