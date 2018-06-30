Космос настолько ошеломляюще огромен, что Солнечную систему можно сравнить с задним двором у вас дома: она привычная для нас, близкая и в ней мало черных дыр.

Космос настолько ошеломляюще огромен, что Солнечную систему можно сравнить с задним двором у вас дома: она привычная для нас, близкая и в ней мало черных дыр. Однако действительность совсем не такая. На орбите нашего Солнца есть много странностей, которым астрономы еще не дали объяснения. Вот 10 самых странных и необъяснимых явлений в нашей Солнечной системе.