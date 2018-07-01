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В Азербайджане археологами обнаружено уникальное древнее захоронение с золотом

Археология
05:47 Сегодня Телеграф
old.archeo-news.ru
Фото из открытых источников

Новости науки: На западе страны археологи обнаружили могилу древней жительницы Азербайджана, похороненной в золотых украшениях.

Золотые и бронзовые украшения по чистой случайности обнаружили археологи в одном из разрушенных захоронений, расположенных в Гянджа-Газахской зоне. Как сообщает Sputnik Азербайджан, об этом рассказал заместитель директора по научной части Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана Наджаф Мусеибли.

Он рассказал, что совсем недавно ездил с экспедицией в западный регион республики, чтобы изучить состояние ряда исторических памятников, находящихся в Геранбойском, Шамкирском, Товузском и Агстафинском районах.

“Когда мы работали там, заметили, что одна из могил разрушена. Причиной этого могло стать как естественное природное воздействие, так и антропогенное вмешательство. Там, судя по всему, не раз проходили стада животных, поэтому все было смешано с землей”, — пояснил археолог.

Когда специалисты начали изучать содержание могилы, там были обнаружены ювелирные украшения и фрагменты керамической посуды. На основе этого удалось установить возраст захоронения — оно относится к первой половине первого тысячелетия до нашей эры (2700-3000 лет).

Так как захоронение было разрушено, кости были рассыпаны по округе. Мусеибли пояснил, что это не единственная могила, — рядом находится еще несколько невскрытых захоронений.

В этот период на территории Азербайджана существовала Ходжалы-Гедабейская культура. Это археологическая культура Восточного и Центрального Закавказья эпохи поздней бронзы и раннего железа (XIII—VII века до нашей эры).

В этом периоде на данной территории начали создаваться первые государства. В обществе стали отмечаться процессы социального преобразования и найденные украшения свидетельствуют о том, что их владелица принадлежала к высшим сословиям.

Важность этой находки заключается еще и в том, то до сих пор не было найдено столько золотых украшений, присущих Ходжалы-Гедабейской культуре. В целом найдены 52 единицы ювелирных изделий — серьги, кольцо, два медальона, бусины и подвески в виде листьев.

Археологи не называют точное место раскопок, опасаясь мародеров, заявив, что эти данные будут отражены только в отчете института.

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Новости науки, Азербайджан, Археология, Захоронения, Наука, Новости науки.
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