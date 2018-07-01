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В Антарктиде установили новый температурный рекорд

Антарктида
10:56 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости науки: Такой холодной погоды еще никогда не было.

Ученые из Университета Колорадо зафиксировали новый рекорд невероятно низкой температуры. Исследователи дистанционно обнаружили в восточной Антарктиде своеобразные пятна, мороз в которых достигает минус 98 градусов по Цельсию.

По словам американцев, это настолько холодно, что человек запросто получит необратимое обморожение дыхательных путей, если пробудет там всего несколько минут. Предыдущий рекорд, составлявший минус 89 градусов, был получен в той же Антарктиде в 1983 году, однако теперь высокотехнологичные спутники НАСА позволили найти на южнополярном материке еще более холодные области.

Но что же это за пятна? Если верить американским экспертам, речь идет о различных впадинах, трещинах и прочих углублениях в ледовом щите, где тяжелый ледяной воздух оседает при отсутствии ветра и влаги и стоит внизу многие сутки, еще больше остывая.

Чтобы окончательно подтвердить свои данные, американские климатологи намерены снарядить в восточную Антарктиду наземную экспедицию, которой будет поручено изучить все эти углубления. Правда, исследователям для начала придется разработать технологию подогрева воздуха для дыхания, поскольку, как упоминалось выше, такие низкие температуры смертельны для человека.

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Новости науки, Антарктида, Рекорд, Температурный рекорд, Температурный рекорд в Антарктиде.
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