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Первое глобальное потепление вызвали многоклеточные организмы

Глобальное потепление
17:24 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото из открытых источников

Новости науки: Потепление произошло 500 миллионов лет назад.

Ученые заявили о том, что первые многоклеточные животные уничтожали большие запасы органики, которые накопились на дне первичного океана Земли, что стало причиной мощного глобального потепления, случившегося примерно 500 миллионов лет назад. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Nature Communications.

Большая часть современных групп и типов животных появилась примерно 540-520 миллионов лет назад, в ходе так называемого "кембрийского взрыва" – резкого ускорения эволюции и увеличения многообразия многоклеточных существ. В это время возникли предки червей, насекомых, рыб и прочих позвоночных животных. Часть ученых считает, что появление кембрийской фауны сопровождалось "массовыми потрясениями" и вымиранием их эдиакарских предшественников, а другие полагают, что этот процесс был более плавным.

В ходе исследования ученые изучили следы первых животных на Земле – различных донных многоклеточных организмов, специализировавшихся на поедании останков микробов и других живых существ. В результате оказалось, что фактически все запасы органики, которая накапливалась на дне морей планеты на протяжении сотен миллионов лет до этого, были фактически полностью "съедены" первыми поколениями животных, похожими на дождевых червей, креветок и других "роющих" беспозвоночных.

В результате этого резко изменится не только состав почвы и придонных слоев воды, но и атмосферы Земли, куда попадет огромное количество углекислоты, метана и прочих парниковых газов. Их концентрации будут оставаться высокими на протяжении последующих 100 миллионов лет, что должно было породить мощнейшее глобальное потепление, перестройку экосистем и массовое вымирание животных, породивших этот кризис.

Кроме того, концентрация кислорода в древних океанах Земли, судя по долям изотопов в окаменелых останках их дна, оставалась крайне низкой с момента завершения "кембрийского взрыва" и до конца ордовикского периода, когда концентрация СО2 в атмосфере резко упала.

Это событие сопровождалось формированием полярных ледовых шапок и еще одним массовым вымиранием, в ходе которого кембрийская флора и фауна уступила место новым видам одноклеточных и многоклеточных организмов.

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Новости науки, Глобальное потепление, Многоклеточные организмы, Органика, Первое глобальное потепление, Ученые.
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