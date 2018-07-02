"Хаббл" показал снимок скопления галактик ранней Вселенной

Астрономы с помощью телескопа "Хаббл" получили снимок нескольких древних галактик времен ранней Вселенной. Как сообщается на сайте телескопа, снимок галактик из созвездия Водолея был сделан при помощи инфракрасных и оптических камер. На снимке можно заметить несколько спиральных галактик, а в центре изображения расположился массивный галактический кластер.

Как подчеркивают исследователи, подобные кластеры являются самыми массивными объектами во Вселенной и могут содержать в себе тысячи галактик разных форм и размеров. Как правило, их масса превышает массу Солнца в миллионы миллиардов раз.

Изучение древних скоплений галактик поможет понять, какую роль в их образовании и жизни играют и темная материя, и темная энергия, и как их структура и распределение по Вселенной связаны с тем, как была распределена материя по мирозданию в первые мгновения после Большого Взрыва.

Представленные на снимке галактики располагаются на расстоянии четырех миллиардов световых лет от Земли.