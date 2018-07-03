Новости науки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 03.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Ремонт дорог "на бумаге": арестованы руководители облавтодора Днепропетровской области
Ремонт дорог "на бумаге": арестованы руководители облавтодора Днепропетровской области
Новости: ОБСЕ: За минувшие выходные на Донбассе зафиксирован 261 взрыв
ОБСЕ: За выходные на Донбассе зафиксирован 261 взрыв
Новости: Бельгия добыла волевую победу над Японией и пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018
Бельгия добыла волевую победу над Японией и пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018
Новости: Ученые нашли две экзопланеты с климатом таким же, как у Земли
Ученые нашли две экзопланеты с климатом таким же, как у Земли
X

Ученые создали молекулярную машину, обеспечивающую движение в одну сторону

Принцип работы
01:50 Сегодня Телеграф
www.dailytechinfo.org
Фото: dailytechinfo.org

Новости науки: Создана первая молекулярная машина, обеспечивающая движение только в одном направлении.

Известно, что основой практически всех известных форм жизни являются молекулярные машины. Эти крошечные двигатели различных типов, которые находятся внутри каждой живой клетки, преобразовывают химическую энергию в работу, обеспечивая, тем самым, функционирование отдельных клеток и организмов в целом. Изобретение синтетических молекулярных машин, которые могут приводить в действие различные наномеханизмы, является одной из самых "горячих" тем в современной нанонауке. А подтверждением этому является то, что самые выдающиеся ученые в этой области стали в свое время лауреатами Нобелевской премии в области химии.

Не так давно международная группа исследователей, возглавляемая исследователями из университета Осаки, Япония, создали молекулярную машину, в которой были использованы элементы механической трещотки. Основным достоинством этой машины является то, что она обеспечивает движение лишь в одном направлении. Кроме этого, некоторые особенности структуры молекулярной машины обеспечивают наилучший баланс между вырабатываемым движением и химической реактивностью входящих в ее состав молекул, что само по себе является проблемой.

Основой всех классических молекулярных машин является большая симметричная циклическая молекула, размещенная в середине между двумя "блокаторами". Такую структуру называют термином ротаксан (rotaxane), но то, что удалось сделать японским исследователям, можно охарактеризовать, как псевдо-ротаксан. Все три основных компонента машины, центральная часть и два блокатора являются маленькими шестиугольными кольцами, одними из вариантов пиридния (pyridinium). К каждому из блокаторов машины присоединены метильные группы (CH3), одна из которых и выполняет роль трещотки.

Еще одним элементом молекулярной машины является альфа-циклодекстрин, циклическая структура, состоящая из шести колец глюкозы. Эта часть достаточно велика, а ее форма достаточно хорошо соответствует концу молекулы с "трещоткой". А с химической точки зрения эта структура является катализатором процесса обмена водородными атомами с водным раствором. Проведенные исследования показали, что водородный обмен происходит только на одном конце трещотки. На это указало то, что ионы дейтерия были найдены на двух метильных группах только одной стороны и в центральной части молекулы, когда она, эта молекула, была помещена в тяжелую воду (D2O).

"В своей работе мы реализовали одну из идей, подсказанной нам самой природой" - пишут исследователи, - "Теперь же, получив в распоряжение молекулярную машину, способную вырабатывать движение только в одном направлении, мы имеем возможность строить сложные наномеханизмы с гораздо более большим уровнем контроля за их действиями".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Молекулярная машина, Нанотехнологии, Университет Осаки, Химия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Ученые предположили, что "водные миры" могут быть колыбелью для жизни Исследователи установили идеальный возраст для брака Археологи обнаружили следы жертвоприношений женщин и детей

Последние новости

Индия в XIX веке: уникальные снимки, сделанные британским фотографом (Фото) Вандалы не виноваты: В Злочеве бюст Пушкина упал с постамента из-за непогоды Дебаты по делу Кернеса не состоялись
Сегодня читают
01 Ремонт дорог "на бумаге": арестованы руководители облавтодора Днепропетровской области
02 Бельгия добыла волевую победу над Японией и пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018
03 Тренер Гассиева рассказал, как Мурат победит Усика
04 Ученые из Канады изобрели плащ-невидимку
05 Циклон ушел с Украины: Синоптик рассказала, когда потеплеет
Новости сегодня
01:50 Клопп поведал о будущем Кариуса
01:40 Из-за ошибки Facebook разблокировал 800 тыс. пользователей из "черного списка"
01:15 Трамп пока не планирует никаких шагов относительно ВТО
00:48 Эти продукты наиболее часто вызывают пищевое отравление
00:48 Букмекеры определили фаворитов Уимблдона-2018
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Искали 9 дней: в Таиланде пропавших детей нашли живыми в пещере
В Таиланде пропавших детей нашли живыми в пещере
Новости: Циклон ушел с Украины: Синоптик рассказала, когда потеплеет
Циклон ушел с Украины: Синоптик рассказала, когда потеплеет
Новости: Украинцы не могут вылететь из еще одного курорта
Украинцы не могут вылететь из еще одного курорта
Новости: Медики рассказали, почему вредно работать по ночам
Медики рассказали, почему вредно работать по ночам
Добавить комментарий
0