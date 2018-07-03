Ученые нашли ген, регулирующий воспалительную деятельность иммунной системы

Данный ген, принадлежащий к так называемому классу "эволюционных ингибиторов", представляет собой новую основу для разработки более эффективных видов иммунной терапии для лечения раковых и других воспалительных заболеваний. При этом сам механизм работы гена обозначается как уникальный даже в контексте многосложной работы человеческой ДНК, так как ген умеет влиять не только на выработку белков, но также на регулирование уровня иммунного сигналирования.

Найденный ген обозначается как C6orfl06 - сокращенно C6 - и представляет собой консервированный генетический ингибитор, который, по предварительным расчетам специалистов, "сохранялся" в полуактивной стадии на протяжении более чем 500 миллионов лет. Его следы также были найдены в некоторых других животных, что явно указывает на общую гомологию этого гена.

Ученые указывают, что данный ген в первую очередь регулирует процесс выработки цитокинов - особых белков, чья роль сводится к усилению воспалительных процессов в организме вследствие заражения бактериями - и это регулирование имеет многоэтапную и сложную форму. В некоторой степени ген C6 отключает выработку лишних цитокинов, тем самым не только уменьшая воспалительный процесс, но также позволяя более точечно лечить зараженные клетки - ученые намерены использовать это свойство в противораковой терапии.

Потому что наша иммунная система нередко старается настолько сильно, что вместе с зараженными клетками уничтожает и здоровые - либо не уничтожает их до конца. Таким образом, генетический механизм C6 скрывает немало интересных возможностей, некоторые из которых могут стать определяющими в деле улучшения текущего концепта иммунотерапии для максимального числа пациентов - и не важно, идет ли речь о лечении того или иного вида рака, либо же об избавлении от какой-либо опасной вирусной бактерии силами организма.