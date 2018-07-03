Упавшие на Землю метеориты оказались частями пяти "мега-астероидов"

Ученые из университета Флориды в Гейнсвилле заявили о том, что почти все метеориты, когда-либо падавшие на Землю, были порождены пятью "мега-астероидами", которые распались на части в далеком прошлом. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Nature Astronomy.

В ходе исследования ученые провели "перепись" пяти самых крупных "семейств" астероидов. Этим словом астрономы обозначают группы астероидов, вращающихся по схожей орбите и имеющих схожий состав и другие свойства, предположительно указывающие на их общее происхождение.

Как правило, их называют по имени или самого крупного, или первого открытого "члена" семейства. Исследователи опирались на тот факт, что если астероид принадлежит к какой-либо семье, то тогда угол наклона его орбиты и ее вытянутость жестко зависят от его яркости.

Оказалось, что примерно половина астероидов, которые раньше считались "бесхозными", на самом деле принадлежат к одной из пяти этих семей. В общей сложности примерно 85% обитателей ближней к Земле части пояса астероидов входит в одну из пяти этих групп, а природа остальных 15% пока остается неизвестной.