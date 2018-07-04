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Новости: Археологи нашли в Африке интересный саркофаг
Археологи нашли в Африке интересный саркофаг
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Археологи нашли в Африке интересный саркофаг

Саркофаг
14:01 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости науки: Гроб обнаружили на глубине пяти метров.

В Африке археологи раскопали гигантский саркофаг из черного гранита. Об этом сообщил местным изданиям один из представителей Верховного совета древностей Египта. Кто похоронен в саркофаге, пока неизвестно, однако ученые пообещали дать ответ на этот вопрос в ближайшее время.

Исследователи добавили, что гроб был найден в Александрии (город в дельте Нила, главный морской порт и второй по величине город Египта – ред. Сегодня). Захоронение относится к Птолемеевскому периоду в истории Древнего Египта, который длился с 332 по 30 год до нашей эры.

Саркофаг нашли при раскопках в районе Сиди Габер на глубине пяти метров. Это один из самых крупных саркофагов, найденных в Александрии: высота составляет 185 сантиметров, длина — 265 и ширина – 165. Также специалисты установили, что его еще ни разу не вскрывали и неизвестно, кто находится внутри. Вместе с саркофагом нашли голову из алебастра, которая, вероятно, изображала похороненного в могиле мужчину.

Ранее сообщалось, что в ступенчатой пирамиде Джосера нашли статую бога Осириса. Ее обнаружили в небольшом отверстии между каменными блоками фасада, когда специалисты расчищали щель от мусора и завалов. Статуя достигает всего 63 сантиметров в высоту и 15 сантиметров в самой широкой части.

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Новости науки, Археологи, Африка, Гроб, Раскопка, Саркофаг.
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