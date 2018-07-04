Астрономы NASA до сих пор не могут связаться с марсоходом Opportunity

Солнечная батарея Opportunity не смогла перезарядиться и вошла в спящий режим. "Мы не получали данных от ровера в течение пары недель", - сказал Рэй Арвидсон из Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Арвидсон является заместителем главного исследователя марсианской миссии NASA.

Opportunity теперь, скорее всего, работает в режиме малой мощности, "в которой ровер просыпается, проверяет свою мощность и, если она слишком мала, снова возвращается спать", сказал Арвидсон в интервью.

"В какой-то момент, когда шторм утихает, Opportunity должен проснуться, решить, что у него достаточно энергии для передачи сигнала от антенны с низким коэффициентом усиления и передать сигнал вроде "Я бодрствую и в порядке, но я снова возвращаюсь спать". Мы слушали, но пока буря продолжается в полную силу", - добавляет ученый.

Когда Opportunity получит достаточное количество света, он немного зарядится, подключит батарею к электронике, а затем попытается разбудить себя каждый день, когда Солнце находится на самой высокой точке в небе. Именно тогда NASA собирается попытаться связаться с Opportunity.

Однако, проблемы возникнут, если Opportunity не сможет обеспечить достаточную мощность, чтобы поддерживать работу часов. Тогда ровер может проснуться в неподходящее время и потратить энергию зря.