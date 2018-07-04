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Ученые выяснили, что звезда Эта Киля оказалась космическим "лучеметом"

Самая большая звезда Млечного Пути Эта Киля
17:03 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: из открытых источников

Новости науки: Излучение звезды может достигать Земли в виде космических лучей.

Ученые NASA с помощью данных, полученных телескопом NuSTAR, установили, что Эта Киля, самая большая и яркая звезда Млечного Пути, испускает большое количество космических лучей, разгоняя частицы материи, которые могут достигать Земли, до околосветовых скоростей.

"Мы достаточно давно знаем, что ударные волны, возникающие после взрыва сверхновой, могут разгонять частицы материи до скорости света, "заряжая" их большим количеством энергии. Оказывается, что похожие процессы могут проходить в других экстремальных средах, к примеру, в окрестностях звезд, подобных Эте Киля", — заявил один из исследователей Кенджи Хамагути.

Эта Киля располагается на расстоянии 7,5 тысяч световых лет от Земли и является второй по яркости звездой в ночном небе. Она представляет собой двойную систему, которая состоит из крупнейшей звезды Галактики массой в 170-250 Солнц и ее "небольшого" спутника, чья масса всего в 30-80 раз выше, чем у нашего светила.

Давление света внутри недр более крупного светила настолько велико, что вспышки активности внутри Эты Киля буквальным образом "срывают" внешние покровы звезды, выбрасывая их в открытый космос. По текущим оценкам ученых, более крупная "половина" системы уже потеряла около 30 масс Солнца в ходе подобных вспышек, следы которых образовали красивую туманность Гомункула, окружающую Эту Киля.

В ходе исследования ученые установили, что газовая "мантия" Эты Киля вырабатывает огромное количество жесткого рентгеновского излучения, силу которого невозможно было объяснить подобным образом — она была на несколько порядков выше, чем предсказывает теория. Затем исследователи сравнили эти данные с фотографиями звезды, которые были получены с помощью телескопа "Ферми". Это сравнение показало, что пучки жесткого рентгена порождались не их газовыми оболочками, а "роями" электронов, которые ускорялись до околосветовых скоростей на границе между сталкивающимися клубами раскаленного газа.

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Новости науки, Звезда, Звезда Эта Киля, Космос, Лучемет, Млечный путь, Наука.
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