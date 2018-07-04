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Ученые рассказали, что искусственный интеллект сможет распознавать инфаркт миокарда

Искусственный интеллект
21:51 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: из открытых источников

Новости науки: Нейросеть распознает инфаркт по ЭКГ.

Ученые из Института Генриха Герца при обществе Фраунгофера и Университетского госпиталя Шлезвиг-Гольштейн создали искусственный интеллект, который способен определять инфаркт миокарда по ЭКГ пациента. По словам разработчиков, система работает с той же точностью, что и опытные кардиологи, сообщает N+1.

Для работы исследователи взяли 148 электрокардиограмм пациентов с инфарктом миокарда и 80 электрокардиограмм здоровых людей. 90% записей было использовано для обучения, а оставшиеся 10% — для проверки результата. При этом вся информация была разбита на "окна": система анализировала не полную ЭКГ, а поделенную на фрагменты, в которых было запечатлено, как минимум, три удара сердца.

Тестирование системы показало, что ее точность приближается к точности реальных врачей. Чувствительность алгоритма составила 93,3%, а специфичность — 89,7%. Кроме того, нейросеть оказалась склонна при постановке диагноза опираться на данные тех же отведений, что и кардиологи. Исследователи отмечают, что в будущем подобный алгоритм, вероятно, можно будет применять в больницах.

Стоит отметить, что у программы есть также и недостатки. В первую очередь — небольшой размер обучающей выборки и базы данных для проверки системы. Чтобы увеличить их объем, нужно больше кардиограмм с метками — а их создание требует большого количества времени. Тем не менее, для того, чтобы приступить к клиническим испытанием, необходимо быть уверенным в работе нейросети.

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Все по теме:

Новости науки, Диагностика, Инфаркт, Инфаркт миокарда, Искусственный интеллект, Наука, Ученые.
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