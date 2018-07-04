Исследователи обнаружили в галактике частицы пыли, как в Млечном Пути

Пыль в галактиках состоит из маленьких гранул углерода, кремния, железа, алюминия и других более тяжелых элементов. В Млечном Пути много углеродной пыли, которой очень мало в других галактиках. Теперь же похожая пыль обнаружена в нескольких далеких галактиках, которые ученые изучали при помощи света от гамма-всплесков. Гамма-всплески испускаются во время взрывов массивных звезд, когда в их ядрах заканчивается топливо. Вследствие взрыва звезда испускает мощные всплески света, которые астрономы могут использовать для анализа вещества, из которого состоят галактики.

После такого взрыва массивной звезды, который назвали GRB180325A, ученым удалось зафиксировать в галактике в 11 миллиардах световых лет от нас частицы углерода. Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters. Статью написали ведущий автор Тайаба Зафар из Института Нильса Бора и специалисты этого же учреждения.

GRB180325A был зарегистрирован обсерваторией Swift 28 марта 2018 года. Наблюдения Северного оптического телескопа (Nordic Optical Telecsope, или NOT) показали, что звезда взорвалась в галактике с красным смещением 2,25: следовательно, свет летел до нас примерно 11 миллиардов лет. Наблюдения тут же показали, что в галактике присутствует та же пыль, что и в Млечном Пути. Затем команда наблюдала за гамма-всплеском при помощи спектрографа X-shooter Очень большого телескопа. В итоге зарегистрировали четыре спектра послесвечения гамма-всплеска: в каждом из них обнаружили признаки этой пыли.

«Это прекрасный пример того, как наблюдения из космоса и по всему миру могут совместно достичь прорыва в исследованиях», — говорит профессор Йохан Финбо.

Ранее такая углеродная пыль была замечена во время наблюдений четырех других гамма-всплесков, последний из которых зарегистрировали 10 лет назад.

«Дальнейшие наблюдения за этим типом пыли помогут нам больше узнать о галактиках, содержащих его и, следовательно, провести систематизированное исследование сходств и различий в составе пыли на протяжении истории Вселенной и в галактиках с разными свойствами», — сообщает доктор Тайаба Зафар.